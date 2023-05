Khuyến nghị không bật điều hòa dưới 26 độ C

Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN khuyến nghị các hộ sử dụng điện sinh hoạt không đặt nhiệt độ điều hòa dưới 26 độ C để tiết kiệm điện.

Thông tin nằm trong văn bản được EVN gửi đến các tỉnh, thành phố về việc đẩy mạnh tiết kiệm điện mùa khô 2023. Tập đoàn đề nghị các tỉnh đẩy mạnh truyền thông để các hộ sử dụng điện sinh hoạt chủ động giảm nhu cầu tiêu thụ, không đặt nhiệt độ điều hòa dưới 26 độ C.

Trong thông báo về tình hình hoạt động hôm 15/5, EVN cũng nói "mong nhận được sự chia sẻ và phối hợp của người dân và khách hàng" trong việc sử dụng điện tiết kiệm, nhất là giờ cao điểm buổi trưa từ 11h30 đến 14h30 và buổi tối từ 20h đến 22h.

Khi sử dụng điều hòa nhiệt độ, đơn vị này cho rằng nên đặt ở mức 26-27 độ trở lên, kết hợp với quạt. Người dùng cũng không nên sử dụng đồng thời nhiều thiết bị có công suất lớn. Ngoài ra, văn bản cũng đề nghị các đơn vị hành chính sự nghiệp giảm tiêu thụ điện 10% so với cùng kỳ, bệnh viện, trường học giảm 5%, chiếu sáng công cộng giảm 50%.

Máy lạnh ở nhiệt độ 27 độ tại một hộ gia đình ở TP HCM. Ảnh: Huy Đức

Nhu cầu sử dụng điện tại Việt Nam đang tăng cao khi bước vào mùa nắng nóng và có thể kéo dài sang tháng 6 và tháng 7. Theo EVN, nhu cầu điện toàn quốc đạt kỷ lục 895 triệu kWh hôm 6/5, dù là ngày nghỉ cuối tuần, tăng 12,34% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, ảnh hưởng của hiện tượng El Nino được dự đoán gây nguy cơ thiếu hụt nguồn nước nghiêm trọng, tác động đến tình hình cung cấp điện.

Máy điều hòa là một trong những thiết bị tiêu thụ điện được sử dụng nhiều giai đoạn này. Theo các chuyên gia, việc chỉnh nhiệt độ càng chênh lệch so với môi trường sẽ càng tốn điện, cũng như không có lợi cho sức khỏe. Người dùng chỉ nên để mức nhiệt chênh lệch dưới 10 độ C (tốt nhất là 7 độ C) và sử dụng thêm quạt điện để phòng thoáng và tiết kiệm điện hơn.

Các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên chọn đúng công suất, quan tâm đến yếu tố về lắp đặt, như dàn nóng hạn chế đặt ở nơi có nắng trực tiếp, phòng hạn chế các khe thoáng lớn, lắp rèm tránh nắng trực tiếp vào các ô cửa kính... Máy điều hòa 9.000 BTU phù hợp cho phòng dưới 15 m2, còn loại 12.000 BTU dành cho diện tích rộng hơn, hoặc phòng không kín, nhiều cửa kính, tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Sau một thời gian không sử dụng, người dùng nên vệ sinh máy điều hòa để thiết bị có thể hoạt động tốt nhất, cũng góp phần tiết kiệm điện.

Điệp Anh