Khuyến khích dùng tên thật, không lan truyền tin giả trên mạng xã hội

Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số khuyến nghị người dân dùng tên thật, sử dụng ngôn từ văn minh, tôn trọng quyền riêng tư, không lan truyền tin giả.

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ban hành Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số. Theo đó, mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia môi trường số phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác; đồng thời ứng xử văn minh, lịch sự, giữ gìn bản sắc văn hóa, giá trị đạo đức và truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Các chủ thể tham gia môi trường mạng được khuyến khích tôn trọng và thúc đẩy những giá trị văn hóa tích cực, phù hợp chuẩn mực đạo đức xã hội, tôn trọng sự đa dạng văn hóa, khác biệt về vùng miền, dân tộc và tôn giáo. Mỗi người phải chịu trách nhiệm về hành vi ứng xử của mình trên mạng và phối hợp với cơ quan chức năng khi phát hiện nội dung vi phạm pháp luật hoặc phản cảm.

Đối với cá nhân, cơ quan ban hành bộ quy tắc khuyến nghị người dùng sử dụng họ tên thật hoặc tên, thương hiệu thuộc sở hữu hợp pháp khi hoạt động trên môi trường số. Khi đăng tải hình ảnh hoặc thông tin của người khác, người dùng cần tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo vệ trẻ em và cân nhắc trước khi công khai, cung cấp dữ liệu của cá nhân trên các nền tảng số.

Bộ quy tắc cũng nhấn mạnh việc thận trọng khi tiếp nhận thông tin chưa được kiểm chứng. Người dùng nên chia sẻ nội dung có nguồn gốc rõ ràng, đáng tin cậy, mang giá trị tích cực, nhân văn và hữu ích cho cộng đồng. Khi phát hiện tin giả hoặc thông tin sai sự thật, cá nhân có trách nhiệm thông báo cho nền tảng cung cấp dịch vụ hoặc cơ quan chức năng để xử lý kịp thời.

Trong trường hợp cần đăng tải nội dung cảnh báo tin giả, thông tin vi phạm pháp luật, bài đăng cần có dấu hiệu nhận biết và thể hiện rõ quan điểm cảnh báo, chẳng hạn đánh dấu gạch chéo màu đỏ.

Bộ quy tắc cũng nêu rõ yêu cầu người dùng tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm số trên môi trường mạng. Khi tham gia thảo luận hoặc phản biện, cần giữ thái độ tôn trọng, sử dụng ngôn từ lịch sự, không xúc phạm, công kích cá nhân, không nói xấu, bôi nhọ tổ chức hoặc cá nhân khác. Nội dung đăng tải không được chứa yếu tố kích động bạo lực, thù hận, hay phân biệt giới tính, vùng miền, dân tộc, tôn giáo.

Với người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, Bộ quy tắc nêu rõ yêu cầu chủ động sáng tạo và lan tỏa nội dung tích cực, góp phần gìn giữ và phát huy văn hóa Việt Nam trên các nền tảng số. Những cá nhân này được khuyến khích nêu gương trong việc chấp hành pháp luật, xây dựng lối sống lành mạnh và không cổ xúy cho các hành vi trái với thuần phong mỹ tục.

Khi thực hiện quảng cáo trên môi trường số, người có ảnh hưởng cần thông báo rõ ràng với người tiếp nhận về việc nội dung có tài trợ hoặc quảng cáo; đảm bảo thông tin trung thực, đúng với tài liệu đã công bố và không quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ bị pháp luật cấm.

Đối với tổ chức, doanh nghiệp, Bộ quy tắc nêu rõ yêu cầu sử dụng chính danh tên cơ quan hoặc thương hiệu hợp pháp khi tham gia môi trường số. Hoạt động truyền thông, quảng bá và quảng cáo phải minh bạch; đồng thời cần có cơ chế tiếp nhận, xử lý phản hồi hoặc khiếu nại liên quan đến sản phẩm, dịch vụ một cách nhanh chóng và rõ ràng.

Các tổ chức, doanh nghiệp cũng phải đảm bảo thông tin cung cấp trên mạng là chính xác, có kiểm chứng, không lan truyền tin giả hoặc nội dung vi phạm pháp luật, trái đạo đức, đặc biệt là thông tin có thể ảnh hưởng xấu đến trẻ em hoặc nhóm yếu thế.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần tôn trọng quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng; tuân thủ quy định pháp luật liên quan khi lưu trữ và xử lý dữ liệu, đồng thời chủ động lan tỏa nội dung tích cực, sáng tạo, có giá trị cho cộng đồng, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.

Khi phát hiện nội dung vi phạm pháp luật trên mạng, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo cho nhà cung cấp dịch vụ hoặc cơ quan chức năng để xử lý kịp thời.

Anh Duy