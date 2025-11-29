Khưu Trạch cưới Hứa Vỹ Ninh

Theo Vogue Taiwan, hôn lễ diễn ra tại khách sạn ở Đài Bắc tối 28/11. Cặp sao đăng ký kết hôn năm 2021, có con trai 4 tháng tuổi, vợ chồng đưa con đến hôn lễ nhưng không công khai hình em bé.
Ngày cưới Hứa Vỹ Ninh, Khưu Trạch. Video: Taler
Hứa Vỹ Ninh nói điều Khưu Trạch làm cô cảm động nhất là chồng coi việc của người thân cô như việc của anh, dốc lòng giúp đỡ. Người đẹp thổ lộ với bạn đời: "Em yêu thời gian ở bên anh, em thích cách anh luôn nắm tay em khi mình đi bất cứ đâu, thích ánh mắt anh nhìn em, thích những lúc mình cùng trò chuyện cùng nấu ăn. Ở bên anh đều là những giờ phút đẹp đẽ".
Khưu Trạch thề hẹn với cô dâu: "Anh yêu em, anh muốn mãi mãi, khi bên nhau, chúng ta đều như bây giờ, vui vẻ và hạnh phúc như trẻ thơ".
Cô dâu mặc đầm cưới của nhà mốt Nicole + Felicia.
Hứa Vỹ Ninh 41 tuổi, là mỹ nhân hàng đầu Đài Loan, nổi tiếng qua Thơ ngây, Hoa hồng tím, Trạm kế tiếp hạnh phúc, 16 mùa hạ, Trò chơi nạn nhân... Cô từng hẹn hò tài tử Nguyễn Kinh Thiên, chia tay anh năm 2015. Sau đó, người đẹp bí mật kết hôn với đạo diễn, nhà quay phim Lưu Hựu Niên, ly dị năm 2020.
Khưu Trạch 44 tuổi, từng đóng nhiều phim như Hạ gia tam thiên kim, Đánh thức tình yêu, Thám tử phố Tàu 3. Ngoài diễn xuất, Khưu Trạch còn là ca sĩ. Diễn viên từng hẹn hò đồng nghiệp Đường Yên, chia tay năm 2013.
Nhiều đồng nghiệp của cặp sao dự hôn lễ, trong đó có vợ chồng Lâm Tâm Như (trái), Hoắc Kiến Hoa (phải).
Diễn viên Vương Dương Minh sánh đôi vợ.
Kha Chấn Đông, tài tử phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi.
Như Anh
Ảnh: Vogue