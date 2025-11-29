Khưu Trạch cưới Hứa Vỹ Ninh

Hứa Vỹ Ninh nói điều Khưu Trạch làm cô cảm động nhất là chồng coi việc của người thân cô như việc của anh, dốc lòng giúp đỡ. Người đẹp thổ lộ với bạn đời: "Em yêu thời gian ở bên anh, em thích cách anh luôn nắm tay em khi mình đi bất cứ đâu, thích ánh mắt anh nhìn em, thích những lúc mình cùng trò chuyện cùng nấu ăn. Ở bên anh đều là những giờ phút đẹp đẽ".