Khuôn mặt em hiền, phúc hậu

Em sinh năm 1990, sinh ra ở miền Bắc nhưng lại lớn lên ở miền Nam, làm văn phòng.

Em rất hay đọc mục Tâm sự của trang báo. Thói quen này đã cho em sự mạnh dạn để viết bài gửi lên đây. Rất mong toà soạn VnExpress có thể giúp em có thêm cơ hội tìm được nửa yêu thương của chính mình.

Hiện tại em sống và làm việc ở quận Gò Vấp, TP HCM. Theo mọi người nhận xét, em nhỏ nhắn và có chút dễ thương cùng khuôn mặt hiền và phúc hậu. Tính cách của em cũng phần nào giống như khuôn mặt của em vậy. Có lẽ em là một cô gái không được may mắn trong chuyện tình cảm, chỉ mong nhận được tình yêu chân thành từ một nửa của mình. Em từng dành tình cảm cho người đàn ông của mình nhưng đáp lại là sự đau đớn và hụt hẫng. Em kết hôn được hơn năm, do sự khác biệt quá nhiều về cách sống dẫn đến chúng em phải chia tay khi cả hai chưa kịp có em bé nào. Kể từ đó đến nay đã được 3 năm, em chôn giấu nỗi buồn và thu mình lại trong căn phòng nhỏ của mình, trong sự cô đơn và lạc lõng.

Chị gái nói với em rằng "Sai ở đâu thì sửa ở đó, mình chọn sai thì mình có quyền chọn lại". Chính vì vậy hôm nay em mạo muội viết lên đôi lời tâm sự cũng như cho mình cơ hội tìm được yêu thương. Em mong gặp được người đàn ông có thể cảm thông, biết trân trọng và vun đắp hạnh phúc gia đình; có công việc ổn định, trưởng thành và có chút sự nghiệp hay thành quả của riêng mình; có tính cách điềm đạm, chung thủy, sống có trách nhiệm, biết quan tâm, chia sẻ buồn vui cùng nhau. Nếu anh cần một gia đình hạnh phúc và ấm cúng, em sẽ là người như vậy. Em rất thích những đứa bé ngoan, có hiếu và biết vâng lời nên mong chúng ta sẽ có cùng quan điểm dạy con để con phát triển theo chiều hướng tốt bởi sự yêu thương, dạy dỗ của cha mẹ.

Ở đâu cũng có người tốt, người xấu, biết đâu đó sẽ có tình yêu đẹp và kết thúc có hậu cho những người chưa may mắn trong tình yêu như em. Em hi vọng mình sẽ gặp được người phù hợp, đem lại cảm giác an toàn và tin tưởng để có tiền đề bước đến những giai đoạn xa hơn sau thời gian tìm hiểu. Nếu ai đó có ý định không nghiêm túc, xin vui lòng bỏ qua, vì em không phải là người phù hợp. Sau cùng em cảm ơn mọi người đã quan tâm và đọc bài.

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.