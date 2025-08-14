38 tuổi, nợ nần và bệnh tật nhưng gia đình luôn thúc ép lấy vợ

Mọi người đâu biết tôi phải một mình chống chọi với cuộc sống khó khăn như thế nào, bản thân lại không thể nói ra được.

Tôi 38 tuổi, sinh ra trong gia đình không khá giả nhưng cũng đủ ăn và có dư xíu. Quá khứ tôi là niềm tự hào của ba mẹ trong 4 anh em, không phải vì giỏi hay thành đạt gì mà chỉ là tôi ngoan hiền, chịu khó làm ăn, không chơi bời lêu lổng. Thời thanh niên, khi anh em trong nhà đàn đúm bạn bè, tôi cùng mẹ lo cho gia đình.

Mọi chuyện bắt đầu năm 2021, lúc đó tôi có một xưởng cơ khí nhỏ, làm ăn chưa được mấy lại gặp dịch Covid nên nợ nần, phải dẹp tiệm, nợ ngoài trăm triệu đồng. Tôi giấu vì không muốn mẹ lo. Tôi tìm việc làm với mức lương 10 triệu đồng và trả góp ngân hàng, trả hơn một nửa thì tôi bị bệnh phải vào viện hàng tháng nên lại nợ thêm.

Hơn nửa năm trước, bác sĩ bảo tôi bị thoái hóa khớp gối cấp một, không làm việc nặng. Tôi xin làm bảo vệ, vừa làm thêm shipper khi ngoài ca trực, thu nhập cũng ổn hơn trước, thế nhưng gia đình thường xuyên điện thoại nói tôi không biết lo tương lai, làm vậy không ổn định, sao không lập gia đình. Hàng tá câu hỏi luôn đổ vào đầu tôi.

Mỗi lần như vậy tôi rất áp lực, tủi thân, chỉ biết ngồi khóc một mình. Họ đâu biết tôi phải một mình chống chọi với cuộc sống khó khăn như thế nào, lại không thể nói ra được. Mẹ cũng lớn tuổi rồi, tôi sợ mẹ lo lắng rồi suy sụp. Hôm nay tôi viết tâm sự này là để giải tỏa vì không thể nói cùng ai, cũng muốn nhờ các bạn góp ý để tôi có những suy nghĩ sáng suốt hơn, hoặc những lời động viên để tôi có động lực đi tiếp. Cảm ơn các bạn.

Huỳnh Thông