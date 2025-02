Khủng hoảng tuổi 26 sau hai năm làm tự do

Tôi là nữ, 26 tuổi, đáng lẽ tuổi này phải có công việc ổn định, trưởng thành cả rồi, còn bản thân vẫn hoang mang với sự nghiệp.

Tôi tốt nghiệp trường top kinh tế, ra trường làm công ty đa quốc gia hai năm rồi làm tự do, công việc lúc khó khăn rồi cũng tốt dần. Tuy nhiên, bây giờ nhìn lại sự tự do mà tôi ao ước lúc đầu lại bất ổn định. Tôi biết mình nên có công việc ổn định rồi kiếm thêm việc ngoài. Biết là vậy nhưng thị trường lao động Việt Nam vẫn khó khăn về tuổi tác, 26 đã là già, còn làm tự do hai năm càng khó. Tôi lại không tốt tiếng Anh.

Với bằng cấp hiện tại, tôi có thể xin vào ngân hàng làm đúng ngành hoặc học thêm tiếng Anh để xin việc ở thị trường nước ngoài. Tôi học tài chính, có trình độ về phân tích dữ liệu, làm marketing và branding. Tôi biết xin vào ngân hàng là lựa chọn ổn hơn với bằng cấp của mình nhưng vẫn mong có thể tìm được job fulltime remote (công việc có thể làm từ xa) từ công ty nước ngoài. Tôi đang học thêm tiếng Anh nhưng luôn biết thị trường ngày càng khó khăn. Tôi cứ stress và nghĩ quá nhiều, ghét bản thân và tự trách chính mình. Tôi phải làm sao đây?

Hòa An