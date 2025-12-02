Khủng hoảng nam tính của đàn ông Nhật Bản

Hơn 50% đàn ông Nhật thừa nhận cảm thấy yếu đuối khi vị thế trụ cột lung lay trước sự độc lập ngày càng cao của phụ nữ.

Hiro, 35 tuổi, sống tại Tokyo, luôn tránh hẹn hò với những phụ nữ quá độc lập. Dù ngưỡng mộ những cô gái có sự nghiệp riêng và tự chủ tài chính, anh thú nhận sẽ thấy mệt mỏi nếu có một người bạn gái như vậy.

Hiro không tưởng tượng nổi cảnh phải chia sẻ việc nhà với vợ hay bị tước mất quyền ra quyết định - những thứ vốn mặc định thuộc về người đàn ông trong gia đình anh trước đây.

Hiro không phải trường hợp cá biệt. Khảo sát của tạp chí Spa trên nhóm nam giới 20-60 tuổi có thu nhập trung bình khá (4-7 triệu yen mỗi năm) cho thấy 51,9% thừa nhận thường xuyên cảm thấy "yếu đuối" trước phụ nữ.

Nỗi sợ này không chỉ xuất hiện ở những người thất nghiệp hay cô đơn, mà ám ảnh cả nhóm có công việc ổn định và gia đình hạnh phúc. Trước đây, niềm kiêu hãnh của đàn ông Nhật gắn liền với vai trò trụ cột, nhưng khi phụ nữ ngày càng độc lập, cộng với sự thay đổi của công nghệ, nhiều người rơi vào cảm giác hụt hẫng.

Theo một huấn luyện viên hẹn hò tại Tokyo, nhiều khách hàng nam 30-40 tuổi cảm thấy "mất nam tính" khi ở bên phụ nữ có thu nhập cao hơn hoặc sắc sảo. Thay vì đối mặt, họ chọn cách lảng tránh.

Nguyên nhân sâu xa đến từ sự thay đổi cấu trúc xã hội. Theo IMF, tỷ lệ phụ nữ Nhật tham gia lực lượng lao động đã tăng vọt từ 63% năm 2012 lên 74% năm 2022 và tiếp tục đạt 77% vào tháng 1 năm 2025 theo khảo sát của OECD. Khi phụ nữ bước vào những lĩnh vực vốn do nam giới thống trị, căng thẳng bắt đầu nảy sinh. Khảo sát My Navi Woman năm 2024 chỉ ra 34% nam giới Nhật thấy đồng nghiệp nữ "đáng sợ", chủ yếu do họ không biết cách thích nghi với các quy tắc ứng xử bình đẳng mới.

Giáo sư Mari Miura, chuyên gia khoa học chính trị tại Đại học Sophia (Tokyo), nhận định đàn ông Nhật đang trải qua cuộc khủng hoảng bản sắc sâu sắc. Mô hình nhân viên công sở truyền thống - làm việc quên mình, là người kiếm tiền duy nhất và không được phép yếu đuối - đang sụp đổ nhưng chưa có gì thay thế.

"Nhiều đàn ông được nuôi dạy rằng giá trị bản thân nằm ở quyền lực và khả năng chu cấp. Khi phụ nữ hiện đại không còn cần điều đó, họ cảm thấy lỗi thời và oán giận," bà Miura phân tích.

Theo bà, giải pháp không phải là kìm hãm phụ nữ mà là giúp đàn ông trưởng thành theo cách khác. Nam giới cần được dạy cách chia sẻ cảm xúc, việc nhà và xây dựng lòng tự trọng không dựa trên sự thống trị.

"Chỉ khi đàn ông thoát khỏi quan niệm cũ về sự áp đặt và làm việc quá sức, họ mới ngừng cảm thấy yếu đuối", nữ giáo sư khẳng định.

