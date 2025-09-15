Khủng hoảng hôn nhân không tình dục

AnhBề ngoài, Kate và Mark có vẻ là một cặp vợ chồng hạnh phúc, nhưng thực tế họ chỉ như hai người bạn sống chung nhà.

"Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ", Kate nói. "Anh ấy chủ động ngừng quan hệ tình dục từ 10 năm trước".

Cặp vợ chồng ở Anh gặp nhau khi ngoài 30 tuổi và có khởi đầu đầy đam mê. Lần mang thai đầu tiên khi Kate 36 tuổi khiến cô gặp vấn đề sức khỏe, chuyện tình dục bị gián đoạn. Sau sinh, Kate chủ động hồi sinh chuyện giường chiếu nhưng tần suất quan hệ vẫn rất thưa thớt, vài tháng một lần.

"Hai năm sau, khi muốn thêm con, chúng tôi thụ thai ngay lần thử đầu tiên. Nhưng đó cũng là lần cuối cùng trong đời sống chăn gối" cô kể. Anh Mark luôn lấy cớ quá mệt mỏi để từ chối.

Là phụ nữ, Kate thấy ngượng khi phải chủ động đề nghị "chuyện ấy". "Người ta thường nghe chuyện đàn ông muốn sex còn vợ né tránh, nhưng nhà tôi thì ngược lại", cô nói.

Ảnh minh họa: Gaijinpot

Khảo sát năm 2018 của hai chuyên trang Gransnet và Mumsnet phối hợp với Relate, cơ quan tư vấn mối quan hệ ở Anh cho thấy hơn 1/4 cặp vợ chồng đang chung sống không sex. Khảo sát năm 2023 của hãng bao cao su Lelo cũng phát hiện hơn 1/4 người quan hệ ít hơn trước.

Nhà tư vấn Natasha Silverman, chuyên gia của Relate, nhận định: "Giai đoạn không tình dục là bình thường nhưng vì xã hội ít nói về nó nên khiến người trong cuộc cảm thấy bất thường".

Bác sĩ Karen Gurney, nhà tâm lý học lâm sàng và chuyên gia tâm lý tình dục ở London lý giải nguyên nhân phổ biến là sự quen thuộc và lặp lại. "Các đôi dần nhìn nhau như bạn bè hay đồng cha mẹ, ít đầu tư vào những chất xúc tác tình dục như tán tỉnh, khen ngợi, hôn nồng nàn, chạm vào cơ thể nhau hay nói về sex. Từ đó, đời sống chăn gối dần mờ nhạt".

Mâu thuẫn vợ chồng cũng dẫn đến hôn nhân thiếu lửa. Với các cặp trẻ, con cái là cản trở khiến họ quên chuyện chăn gối. Những vợ chồng này có gần gấp đôi khả năng không sex so với các cặp chưa có con.

Như Emma, 40 tuổi, có con 5 tuổi và 10 tháng: "Tôi ghét chồng chạm vào mình. Ham muốn hoàn toàn nguội lạnh, may là chồng thấu hiểu".

Tuy nhiên, khi con vào trung học, chuyện này thường hâm nóng trở lại.

Tuổi tác cũng là một yếu tố, khi mãn kinh có thể làm giảm ham muốn, trong đó 1/3 phụ nữ thừa nhận không còn hứng thú với tình dục.

Cũng theo khảo sát của Relate, gần nửa phụ nữ trong mối quan hệ không tình dục từng cãi nhau với bạn đời vì chuyện đó. Bác sĩ Gurney nhấn mạnh, hài lòng tình dục gắn chặt với hạnh phúc hôn nhân. Sex tuyệt vời cải thiện tâm trạng, sức khỏe tinh thần và tăng gắn kết.

Kate thừa nhận sự thiếu hụt sex đã đẩy hôn nhân tới bờ vực. Một số cặp khác chọn ly hôn vì không muốn chung sống mà thiếu vắng sự thân mật thể xác.

Nhưng bác sĩ Gurney cho biết, nhiều cặp chấp nhận hôn nhân không tình dục vẫn hạnh phúc nếu ưu tiên cách kết nối khác như ôm, âu yếm, tán tỉnh. Vợ chồng Annabel, 60 tuổi, ở London ngừng quan hệ ba năm nhưng vẫn yêu nhau say đắm. Annabel cho biết đôi khi chồng muốn nhưng không ép vợ. "Chúng tôi vẫn rất hạnh phúc", bà nói.

Một số liệu pháp hormone và tâm lý có thể khơi lại ham muốn cho phụ nữ trung niên. "Tôi từng giúp cặp không quan hệ 20-30 năm nhưng vẫn tìm lại được sự thân mật. Nghỉ hưu, ít căng thẳng, nhiều thời gian bên nhau có thể khởi động lại đời sống vợ chồng", chuyên gia tư vấn Natasha Silverman nói.

Bảo Nhiên (Theo Goodhousekeeping)