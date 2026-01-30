Khung chống lật trên ôtô 100 năm trước

Năm 1926, nhà phát minh người Pháp Andre Mercier giới thiệu "ôtô nhào lộn" trước khi thiết kế chống lật được thương mại hóa 40 năm sau.

Ôtô với khung chống lật 100 năm trước Video: British Pathé

Trong thời đại mà việc lật xe đồng nghĩa với án tử, Mercier đã tìm ra cách để đánh lừa Thần Chết. Ông giới thiệu ôtô nhào lộn trước công chúng, với màn biểu diễn đầy mạo hiểm khi xe lộn nhiều vòng nhưng cuối cùng vẫn có thể tự trở lại tư thế bình thường và tài xế vô sự.

Không có nhiều thông tin về Mercier, chỉ biết ông đến từ Paris hoặc Maubeuge, Pháp. Những gì được tìm thấy cũng chỉ là một mẩu tin nhỏ trong số báo tháng 1/1927 của tạp chí Popular Science Monthly về Mercier và chiếc xe nhào lộn. Bài viết mô tả chiếc xe cơ bản chỉ là một "ôtô châu Âu 5 mã lực".

Tuy nhiên, phát minh của Mercier không được phổ biến rộng rãi. Mãi đến gần 40 năm sau, tay đua người Anh John Aley mới là người tiên phong trong việc chế tạo thanh chống lật.

Năm 1963, sau khi Aley đã trải nghiệm và chứng kiến những vụ lật xe suýt chết người trong các cuộc thi, ông nhờ nhà chế tạo Brian Wilkinson tạo ra một thanh chống lật ba điểm cho chiếc xe của mình. Sau đó, Aley thương mại hóa nó, đặt tên là Thanh Aley. Còn Wilkinson thành lập Safety Devices, một nhà sản xuất khung chống lật.

Mỹ Anh (theo Mac's Motor City Garage)