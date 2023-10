Khung cảnh nghìn năm trước trong tranh

Tranh đề dòng chữ "Hà Dương Quách Hi", được cho là bút tích của họa sĩ Quách Hi (sống khoảng năm 1000-1090), triều đại Tống. Theo Sotheby's, một số nhà nghiên cứu hiện đại cho rằng tác phẩm do Quách Hi vẽ không còn được lưu truyền, bản ở Bảo tàng Cố cung Đài Bắc do Lý Tại vẽ lại tranh của Quách Hi. Lý Tại (1400-1487) sống thời Minh, là họa sĩ cung đình, phong cách tranh chịu ảnh hưởng của Quách Hi.