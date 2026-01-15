Khuất Văn Khang muốn 'phá dớp' ở tứ kết U23 châu Á

Arab SaudiTừng thua ở hai lần gần nhất vào tứ kết U23 châu Á, đội trưởng Khuất Văn Khang muốn đánh bại UAE ngày mai để phá dớp thua trong lần thứ ba góp mặt.

* Việt Nam - UAE: 22h30 thứ Sáu 16/1, trên VnExpress.

Ở tứ kết năm 2022, Văn Khang cùng Việt Nam thua Arab Saudi 0-2. Đến kỳ 2024, anh và đồng đội dừng bước ở cùng giai đoạn vì thất bại 0-1 trước Iraq. Tiền vệ thuộc biên chế Thể Công giờ có cơ hội dự trận tứ kết U23 châu Á thứ ba liên tiếp khi Việt Nam đấu UAE ngày mai.

"Lần thứ ba góp mặt ở tứ kết, tôi hướng tới mục tiêu cao hơn là chiến thắng", Văn Khang nói tại họp báo trước trận, chiều 15/1. "Chúng tôi phải có sự chuẩn bị tốt về chiến thuật và tinh thần. Đây sẽ là trận đấu kịch tính, đáng xem".

Nhắc về hai lần dừng chân ở tứ kết trước đó, tiền vệ 22 tuổi này cho rằng Việt Nam vẫn thi đấu tốt, nhưng do mất tập trung, đội lĩnh bàn thua không đáng từ các tình huống cố định. "Hai kỳ gần nhất là những bài học để bản thân tôi và toàn đội rút kinh nghiệm, tập trung, để đạt kết quả tốt hơn khi đấu UAE", Văn Khang nhấn mạnh.

Đội trưởng Khuất Văn Khang tham dự họp báo trước trận tứ kết U23 châu Á giữa Việt Nam - UAE, chiều 15/1. Ảnh: AFC

Văn Khang sinh năm 2003, trưởng thành từ lò đào tạo Thể Công Viettel. Dù mới 20 tuổi, anh đã thường xuyên thi đấu ở V-League, đội U23 Việt Nam cũng như đội tuyển quốc gia. Anh từng cùng Việt Nam vô địch SEAN Cup 2024.

Sang năm 2025, tiền vệ người Phúc Thọ, Hà Nội là đội trưởng của U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á và giành HC vàng SEA Games 33. Sở hữu nhiều thành tích, giữ phẩm chất thủ lĩnh, anh tiếp tục được HLV Kim Sang-sik giao làm đội trưởng ở VCK U23 châu Á 2026. Anh đá cả ba trận vòng bảng, trong đó ghi một bàn từ phạt đền, mở tỷ số ở phút 19 trận thắng Kyrgyzstan 2-1.

Với tư cách là đội trưởng, Văn Khang luôn phải động viên, nhắc nhở đồng đội từ tập luyện, sinh hoạt đến thi đấu. "Chúng tôi cùng nhau cố gắng thi đấu tốt, tuân thủ chiến thuật để có thể cùng nhau giành chiến thắng, mang vinh quang về cho Tổ quốc", anh nói.

Xét lịch sử đối đầu, UAE đang chiếm ưu thế qua 8 trận (hòa 4 và thắng 4). Trong số đó, có 5 trận chính thức, gồm Asiad 14 năm 2002 (hòa 0-0), vòng 1/8 Asiad 17 năm 2014 (thắng 3-1), vòng bảng U23 châu Á 2016 (3-2), tranh HC đồng Asiad 18 năm 2018 (1-1, luân lưu 4-3) và vòng bảng U23 châu Á 2020 (0-0). Hai lần gần nhất, trong các trận giao hữu năm 2022 và 2023, UAE cũng lần lượt thắng 3-0 và 4-0.

Ngoài ưu thế đối đầu, theo Văn Khang, UAE còn là tập thể mạnh, có đội hình đồng đều. Nhưng điều đó không làm giảm tự tin của anh và đồng đội. "Chúng tôi đã có nhiều cuộc họp nghiên cứu đối thủ. Chúng tôi ra sân với quyết tâm cao, màn thể hiện ngày mai sẽ là câu trả lời chính xác nhất", đội trưởng Việt Nam nói thêm.

Đức Đồng