Khuẩn Salmonella khiến hơn 200 học sinh TP HCM ngộ độc

Vi khuẩn Salmonella được xác nhận là tác nhân khiến 202 học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây ngộ độc thực phẩm, dựa trên kết quả xét nghiệm do Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford thực hiện.

Chiều 13/4, Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng cho biết kết quả xét nghiệm trên các mẫu bệnh phẩm củng cố kết luận Salmonella là tác nhân gây ra vụ ngộ độc. Trước đó, kết quả cấy phân tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định ghi nhận 17 mẫu dương tính với khuẩn này.

Sáng cùng ngày, ngành y tế thống kê 202 học sinh trường Tiểu học Bình Quới Tây có biểu hiện ngộ độc. Các bệnh viện tiếp nhận 57 em vào điều trị nội trú, gồm 39 ca tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, 16 ca ở Bệnh viện Nhi Đồng 2 và hai ca ở Bệnh viện Bình Thạnh. Hiện y bác sĩ tiếp tục theo dõi 33 em trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Salmonella là tác nhân phổ biến gây nhiễm khuẩn tiêu hóa, thường khởi phát sau 16-48 giờ với các triệu chứng như tiêu chảy, đau bụng, sốt, buồn nôn và mệt mỏi. Đa số trường hợp tự hồi phục sau 4-7 ngày, nhưng ở trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc suy giảm miễn dịch, bệnh có thể gây biến chứng nặng như nhiễm trùng huyết, viêm màng não, đe dọa tính mạng nếu không điều trị kịp thời.

Vi khuẩn thường tồn tại trong đường tiêu hóa động vật, lây sang người qua thực phẩm nhiễm khuẩn như trứng, thịt gia cầm chưa nấu chín, sữa chưa tiệt trùng, rau sống hoặc do nhiễm chéo trong chế biến. Trong đó, trứng và sản phẩm từ trứng là nguồn lây quan trọng, bởi vi khuẩn có thể xâm nhập vào bên trong quả trứng ngay từ buồng trứng của gà mái trước khi hình thành vỏ trứng.

Xét nghiệm tại Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Ngành y tế khuyến cáo người dân chọn thực phẩm rõ nguồn gốc, nấu chín kỹ, không ăn đồ sống. Rửa tay, vệ sinh dụng cụ chế biến; tách riêng thực phẩm sống - chín; ăn ngay sau khi nấu hoặc bảo quản, hâm nóng đúng cách.

Khi có triệu chứng sau ăn như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, cần nghỉ ngơi, bù nước bằng oresol pha đúng hướng dẫn, không tự ý dùng thuốc, đặc biệt là thuốc cầm tiêu chảy hoặc kháng sinh khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế. Trường hợp nặng như sốt cao trên 39 độ C, tiêu chảy nhiều, phân có máu, mất nước hoặc lơ mơ, mệt lả cần đến cơ sở y tế ngay.

Lê Phương