Khu vườn sân thượng giúp hết lo 'bão giá'

Cách đây bốn năm, chị Trang Vy, hơn 30 tuổi ở phường Bắc Giang bắt đầu làm vườn với mong muốn có nguồn rau sạch. Từ chỗ trồng thử vài chậu, đến nay khu vườn 100 m2 được quy hoạch thành ba khu: trồng rau ăn lá, rau củ và ươm cây giống.

"Chi phí đầu tư ban đầu khoảng 30-50 triệu đồng, chủ yếu cho chậu, đất và hệ thống tưới," chị Vy nói. "Từ đó đến nay vườn chỉ cần 200.000 - 300.000 nghìn đồng mỗi tháng để duy trì, mua thêm phân bón, đất, giống".