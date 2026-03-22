Khu vườn 3.000 m2 như tranh vẽ của cặp vợ chồng An Giang

Chị Hồng, 26 tuổi, từng là chủ tiệm spa tại Kiên Giang (nay là An Giang). Chồng chị - anh Lý Thiện, 36 tuổi, làm xây dựng ở Cần Thơ. Năm 2024 họ đưa cả gia đình về quê lập nghiệp để được sống gần nhau.
Trên mảnh đất ruộng 3.000 m2 tại xã Long Thạnh, tỉnh An Giang, anh Thiện xin chuyển đổi mục đích sử dụng để làm vườn. Nhưng thời gian đầu, hạt giống gieo xuống đều chết yểu hoặc không nảy mầm.
Tìm hiểu kỹ thuật canh tác và nhờ người thân hướng dẫn, họ nhận ra đất bị nhiễm phèn nặng. Để khắc phục, hai vợ chồng cày ải, phơi ải (lật đất lên phơi nắng cho bốc hơi độc tố, hạ phèn), sau đó bón vôi bột và phân chuồng hoai mục nhằm tăng độ tơi xốp, cân bằng độ pH.
Mất một năm cải tạo, đất mới đủ điều kiện để xuống giống cây ăn quả và trồng 18 luống rau. Khi chưa có đường nước sạch để lắp hệ thống tưới tự động, mỗi ngày hai lần, họ dành 5 tiếng xách nước ao đi tưới toàn bộ diện tích 3.000 m2.
Áp dụng phương pháp canh tác an toàn, gia đình không dùng thuốc bảo vệ thực vật, bắt sâu bằng tay để giữ luống rau sạch.
Giữa khu vườn, gia đình dựng căn nhà mái lá rộng 50 m2 mang đậm phong cách miền Tây. Họ thuê thợ làm phần khung, lợp mái, phần hoàn thiện nội thất do hai vợ chồng tự làm.
Đây là nơi nghỉ ngơi sau những giờ làm vườn, đồng thời là không gian sinh hoạt chung, nấu nướng và đón tiếp bạn bè.
Sau hai năm, khu vườn 3.000 m2 nay có đủ loại trái cây như ổi, mít, hồng xiêm, nhãn, sầu riêng cùng các loại rau theo mùa.
Dọc lối đi và quanh nhà rực rỡ các loài hoa sao nhái, hướng dương, cúc lá nhám, hoa giấy. Dưới ao nuôi cá diêu hồng, cá sặc. Sắp tới, gia đình dự định chăn thả thêm gia cầm lấy trứng và thịt.
"Từ ngày có vườn, tôi an tâm tuyệt đối về chất lượng bữa ăn, nhiều lúc vài tuần không cần đi chợ vì nhà sẵn thức ăn", chị Hồng nói.
Không chỉ phục vụ gia đình, khu vườn còn mang lại nguồn thu nhập phụ. Những bó rau ban đầu mang tặng xóm giềng, sau được nhiều người biết đến và ngỏ ý mua vì là rau sạch. Khoản thu này giúp anh chị có thêm chi phí mua hạt giống, phân bón.
Vợ chồng anh Thiện, chị Hồng thu hoạch ổi chín sau thời gian làm vườn.
Quá trình làm vườn, nấu ăn giữa không gian xanh mướt được vợ chồng chị Hồng ghi lại, chia sẻ lên mạng xã hội và thu hút hàng triệu lượt xem.
Chị cho biết mục đích làm video chỉ để lưu giữ kỷ niệm từ lúc mảnh ruộng còn hoang sơ đến khi thành hình, không nhằm câu view hay tìm nguồn thu nhập.
Qua các video, nhiều người ngỏ ý đến tham quan và trải nghiệm thu hoạch. Tuy nhiên, khu vườn đang hoàn thiện và chỉ có hai vợ chồng chăm sóc nên chưa thể nhận lời tiếp đón.
"Khi mọi thứ sẵn sàng, vườn sẽ mở cửa mời những người yêu thiên nhiên ghé chơi", chị nói.
Toàn cảnh khu vườn rộng 3.000 m2 của vợ chồng chị Hồng tại xã Long Thạnh, tỉnh An Giang. Nguồn: Nhân vật cung cấp
Quỳnh Nguyễn