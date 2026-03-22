Khu vườn 3.000 m2 như tranh vẽ của cặp vợ chồng An Giang

Chị Hồng, 26 tuổi, từng là chủ tiệm spa tại Kiên Giang (nay là An Giang). Chồng chị - anh Lý Thiện, 36 tuổi, làm xây dựng ở Cần Thơ. Năm 2024 họ đưa cả gia đình về quê lập nghiệp để được sống gần nhau.

Trên mảnh đất ruộng 3.000 m2 tại xã Long Thạnh, tỉnh An Giang, anh Thiện xin chuyển đổi mục đích sử dụng để làm vườn. Nhưng thời gian đầu, hạt giống gieo xuống đều chết yểu hoặc không nảy mầm.

Tìm hiểu kỹ thuật canh tác và nhờ người thân hướng dẫn, họ nhận ra đất bị nhiễm phèn nặng. Để khắc phục, hai vợ chồng cày ải, phơi ải (lật đất lên phơi nắng cho bốc hơi độc tố, hạ phèn), sau đó bón vôi bột và phân chuồng hoai mục nhằm tăng độ tơi xốp, cân bằng độ pH.