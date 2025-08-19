Khu trung tâm Los Angeles hoang vắng

MỹKhu trung tâm lịch sử Los Angeles từ biểu tượng phồn hoa thành nơi tiêu điều, hoang vắng khi loạt hàng quán đóng cửa, người vô gia cư tràn ngập.

Khu Trung tâm Lịch Sử (Historic Core) nằm ở vùng lõi Los Angeles, bang California, từng là điểm mua sắm, giải trí sầm uất nhất thành phố, tập trung nhiều trung tâm thương mại, nhà cao tầng, rạp chiếu phim, nhà hát từ đầu thế kỷ 20.

Nhưng khu vực được xem là diện mạo Los Angeles thời hoàng kim này đang ngày càng xuống cấp và vắng vẻ. Những tòa nhà theo phong cách Art Deco và những rạp phim xa hoa vẫn còn đó, nhưng hàng quán xung quanh để trống, cửa kính bị đập vỡ. Người vô gia cư ở khắp nơi, người nghiện lang thang trên các vỉa hè, sử dụng ma túy giữa ban ngày.

Theo ước tính của NY Post, hơn 100 cửa hàng mặt tiền đang bỏ trống tại Historic Core. Theo công ty nghiên cứu Avison Young, khoảng 1/3 không gian thương mại trong khu phố này đang không có người thuê.

Người vô gia cư ngủ tại lối vào một cửa hàng đóng cửa ở khu trung tâm Los Angeles. Ảnh: NYP

Ngay cả những doanh nghiệp kiên trì bám trụ nhất cũng đã bị đẩy ra khỏi trung tâm vì tình trạng tội phạm, giá thuê kỷ lục và số người lui tới khu vực ngày càng giảm sút.

"Nhiều nhà hàng độc lập lâu đời đang phải vật lộn trước những ảnh hưởng này và đã đóng cửa, số còn lại đang phải gắng gượng tồn tại", Cole’s French Dip, nhà hàng lâu đời nhất Los Angeles, viết trong thông báo sắp đóng cửa.

Không chỉ các cơ sở nhỏ, các chuỗi nhà hàng, siêu thị cũng đang đóng cửa loạt địa điểm tại trung tâm Los Angeles với tốc độ đáng lo ngại. Macy's, chuỗi bách hóa lâu đời nhất Mỹ, tuyên bố đóng cửa chi nhánh ở Historic Core hồi đầu năm, khiến trung tâm thành phố lần đầu không có siêu thị sau 150 năm.

Các nhà bán lẻ như Vans, Theory, Paul Smith và Acne cũng đã rời khỏi khu vực. Năm 2022, Starbucks đã đóng cửa một chi nhánh ở trung tâm do lo ngại về an ninh. Cửa hàng của Adidas, từng bị cướp phá trong các cuộc bạo loạn mùa hè, vẫn chưa mở cửa.

Người vô gia cư đẩy xe bên ngoài khách sạn Barclay ở khu trung tâm Los Angeles. Ảnh: NYP

Theo truyền thông địa phương, trung tâm Los Angeles ít người mua sắm hơn mỗi tháng, trong khi số người vô gia cư từ Skid Row tràn vào ngày càng tăng. Skid Row là khu vô gia cư nổi tiếng ở Los Angeles, nơi hàng nghìn người sống ngoài trời, trong lều trại.

"Giờ họ kéo đến tận Spring Street rồi", một thợ cắt tóc làm việc tại Historic Core nói, cho biết đã phải gọi cảnh sát một ngày trước, khi một người vô gia cư xông vào cửa hàng của ông và cố thủ bên trong.

"Mọi thứ giờ đã rất khác. Trước đây, người dân tiệc tùng trên phố. Sinh viên từ các trường đại học tới đây cắt tóc rồi ra ngoài chơi", ông nói thêm.

Trước đại dịch, khu trung tâm Los Angeles chứng kiến giai đoạn hồi sinh chưa từng thấy kể từ những năm 1920. "Năm 2015-2020 là thời kỳ đỉnh cao. Đó là thời kỳ tái thiết, năng động ở khu Arts District cũng như Historic Core", nhà sử học William Deverell cho biết.

Nhưng Covid-19 ập đến giáng đòn nặng nề vào khu trung tâm thành phố. Năm 2020, khu vực còn bị chịu thiệt hại nghiêm trọng khi những người biểu tình trong cuộc bạo loạn Black Lives Matter (BLM) cướp phá hàng chục cửa hàng, nhà hàng. Nhiều doanh nghiệp đã không bao giờ mở cửa lại, hoặc phá sản chỉ trong một năm.

Người biểu tình cướp phá quán Starbucks ở khu trung tâm Los Angeles trong cuộc bạo loạn năm 2020. Ảnh: AP

Một số địa danh nổi tiếng nhất khu vực trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan, trong đó có trụ sở cũ bỏ hoang của tờ Los Angeles Times và khách sạn Morrison. Các tòa nhà bỏ hoang như tháp Oceanwide Plaza trở thành tụ điểm của dân du đãng.

Người địa phương phàn nàn về tình trạng tội phạm hoành hành khắp nơi. Benny, chủ tiệm kim hoàn trên phố Broadway, cho biết tình hình tội phạm trên toàn thành phố nhìn chung giảm, nhưng khu trung tâm là một ngoại lệ.

"Mọi thứ ở đây thay đổi 180 độ", Benny nói, thêm rằng anh từng bị chĩa súng vào người hai lần trong những năm gần đây.

Đức Trung (Theo NY Post, Washington Post)