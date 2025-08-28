Khu thương mại tự do Đà Nẵng khởi động dự án đầu tiên

Sun Group khởi động dự án kết cấu hạ tầng khu chức năng số 5 quy mô 90 ha ngày 27/8, cũng là hạng mục đầu tiên của mô hình thương mại tự do tại Việt Nam.

Khu thương mại tự do (FTZ) Đà Nẵng được Thủ tướng phê duyệt thành lập ngày 13/6, với quy mô khoảng 1.881 ha, chia thành 7 khu vực tại phường Hải Vân, xã Bà Nà và xã Hòa Vang. FTZ có chức năng sản xuất, logistics, thương mại - dịch vụ, công nghệ số, công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo. Sun Group đã được trao biên bản ghi nhớ về đầu tư vào các phân khu 5, 6 và 7 với quy mô khoảng 645 ha.

Phối ảnh minh họa dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng vị trí số 5, thuộc khu thương mại tự do Đà Nẵng. Ảnh: Sun Group

Trong đó, vị trí số 5 tại chân núi Bà Nà có diện tích 90 ha. Ngày 26/8, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành quyết định chấp thuận chủ trương và nhà đầu tư cho dự án khu chức năng thương mại dịch vụ thuộc vị trí số 5 - đưa Sun Group thành đơn vị tiên được cấp phép đầu tư trong chuỗi các phân khu thuộc FTZ.

Cụm dự án tại phân khu số 5 có vị trí kết nối trực tiếp với khu du lịch Sun World Bà Nà Hills - nơi có tốc độ tăng trưởng khách 20% mỗi năm. Nhờ đó, khu vực này được kỳ vọng hưởng lợi từ nguồn khách du lịch, góp phần tạo hiệu ứng cộng hưởng cho dịch vụ - lưu trú cao cấp, tăng chi tiêu và thời gian ở lại của du khách. Mô hình khu thương mại tự do cũng được xem là động lực phát triển kinh tế quan trọng, với bài học thành công của nhiều nước trong khu vực như Singapore, Dubai, Trung Quốc.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi động. Ảnh: Sun Group

Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Sun Group vùng miền Trung cho biết đơn vị sẽ tập trung phát triển các khu phức hợp nghỉ dưỡng, dịch vụ du lịch sinh thái, du lịch y tế, chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng cao cấp với các biệt thự, resort và tiện ích giải trí, cửa hàng miễn thuế. Đơn vị cũng triển khai trung tâm mua sắm và dịch vụ cao cấp khác. Với dịch vụ chăm sóc sức khỏe và y tế, lần đầu tiên trong cả nước sẽ thực hiện thử nghiệm cơ chế, chính sách mới về thuốc và chăm sóc sức khỏe.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng cho biết việc khởi động dự án có ý nghĩa "kích hoạt" cho khu thương mại tự do. Dự án có tầm quan trọng đặc biệt, mang ý nghĩa chiến lược với phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. FTZ đồng thời củng cố vai trò của Đà Nẵng như một cửa ngõ giao thương quan trọng của khu vực miền Trung và cả nước. "Dự án này từng bước đưa Đà Nẵng trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới chuỗi cung ứng toàn cầu và khu vực châu Á - Thái Bình Dương", ông Triết nói.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh cũng đánh giá cao vai trò của Sun Group trong đầu tư những dự án mang tính biểu tượng cho thành phố. Địa phương cam kết tạo điều kiện để dự án triển khai thuận lợi.

Phối cảnh đô thị nghỉ dưỡng vui chơi giải trí Bà Nà - Suối Mơ được kết nối với phân khu 5 khu thương mại tự do. Ảnh: Sun Group

Về phía doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Bình, cho biết, Sun Group đã đồng hành Đà Nẵng trong hành trình phát triển suốt hai thập niên. Việc khởi động mảnh ghép đầu tiên của FTZ tiếp tục thể hiện mục tiêu này. Đơn vị kỳ vọng góp phần giúp Đà Nẵng thành địa phương tiên phong cho các thể chế kinh tế hiện đại, thử nghiệm các cơ chế, chính sách mới nhằm thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất và hội nhập quốc tế.

"Chúng tôi cam kết, dự án sẽ được triển khai quyết liệt để sớm về đích, đấu nối với các hợp phần còn lại của Khu thương mại tự do, góp phần tạo nên động lực tăng trưởng mới cho thành phố", ông Bình phát biểu.

Việc xây dựng FTZ kết hợp với Trung tâm Tài chính Quốc tế được kỳ vọng đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế hiện đại, cạnh tranh, với mục tiêu thu nhập bình quân đầu người đạt 8.500 USD vào năm 2050.

Cùng ngày, Sun Group khởi công tổ hợp đô thị nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí Bà Nà -Suối Mơ với tổng mức đầu tư giai đoạn hai 52.000 tỷ đồng. Việc đưa vào vận hành tuyến cáp treo Bà Nà số 9, khu công viên giải trí, khu đô thị, khu nghỉ dưỡng cao cấp... thuộc tổ hợp được kỳ vọng sẽ tạo nên trải nghiệm liền mạch cho du khách từ chân lên tới đỉnh Bà Nà. Tổ hợp cũng góp phần đưa Sun World Ba Na Hills trở thành một điểm phải đến trong lộ trình tham quan Đà Nẵng.

