Khu Tây TP HCM hưởng lợi nhờ quốc lộ mở rộng và đường ven kênh

Quốc lộ 1A mở rộng và tuyến đường ven kênh Tham Lương được xem là cú hích hạ tầng cho khu Tây TP HCM, giúp cải thiện kết nối, thúc đẩy thị trường bất động sản.

Phía Tây TP HCM ghi nhận nhiều thay đổi nhờ các dự án hạ tầng giao thông và chỉnh trang đô thị. Các trục kết nối liên vùng được nâng cấp, giúp giảm áp lực giao thông, rút ngắn thời gian di chuyển và thúc đẩy hoạt động kinh tế xã hội.

Dự án mở rộng quốc lộ 1A giúp tăng năng lực kết nối giữa khu Tây và trung tâm TP HCM. Đây là tuyến giao thông trọng yếu của thành phố, khi hoàn thiện sẽ giảm ùn tắc, hỗ trợ phát triển kinh tế và tạo điều kiện cho các dự án dọc tuyến tăng giá trị. Việc nâng cấp cũng giúp cư dân rút ngắn thời gian di chuyển, đồng thời cải thiện điều kiện sống, từ đó góp phần đưa khu vực thành điểm đến mới của an cư và đầu tư.

Dự án Conic Boulevard hưởng lợi trực tiếp từ việc mở rộng quốc lộ 1A - trục giao thông huyết mạch kết nối khu Tây với trung tâm TP HCM. Ảnh: Conic

Hạ tầng khu Tây TP HCM cũng ngày càng đồng bộ với tuyến đường ven kênh Tham Lương. Công trình đang được trải nhựa và hoàn thiện từng đoạn, tạo thành trục kết nối mới.

phục vụ các hoạt động ngoài trời như đi bộ, đạp xe, tập thể dục. Mảng xanh ven kênh được kỳ vọng trở thành điểm nhấn, góp phần tạo môi trường sống thân thiện và nâng cao giá trị bất động sản liền kề.

Tuyến đường ven kênh Tham Lương đang trải nhựa, từng bước hình thành trục kết nối xanh dẫn thẳng đến Conic Boulevard. Ảnh: Conic

Các chuyên gia cho rằng những dự án nằm gần các tuyến hạ tầng mới sẽ có lợi thế cạnh tranh, đặc biệt trong bối cảnh quỹ đất ở khu vực trung tâm hạn chế và giá bất động sản tăng đều những năm gần đây. Đơn cử, dự án Conic Boulevard nằm liền kề tuyến đường ven kênh Tham Lương, ngay giao điểm giữa quốc lộ 1A, Nguyễn Văn Linh và đại lộ Võ Văn Kiệt nối dài.

Ngoài lợi thế vị trí, dự án Conic Boulevard cũng đang áp dụng chính sách bán hàng ưu đãi. Theo đó, khách hàng chỉ cần bỏ ra 750 triệu đồng là có thể ký hợp đồng sở hữu căn hộ. Phần còn lại thanh toán theo tiến độ 1% mỗi tháng trong vòng 36 tháng.

Nếu chọn phương án thanh toán 95%, khách hàng được chiết khấu đến 25%, tương đương mức giá hơn 30 triệu đồng mỗi m2. Khách hàng có nhu cầu hỗ trợ tài chính có thể chọn phương thức vay đến 85%, hưởng 0% lãi suất 18 tháng, miễn trả gốc 5 năm.

Dự án do EximRS phân phối.

Song Anh