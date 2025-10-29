'Khu tập thể' (kỳ 1): Giấc mơ đô thị một thời

'Khu tập thể' (kỳ 1): Giấc mơ đô thị một thời









Diễn viên Lê Vân từng cho biết ''choáng ngợp'' khi lần đầu đến căn hộ khu tập thể đủ tiện nghi của người bạn trai đầu tiên.