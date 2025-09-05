Khu phức hợp hạng sang hơn 1.500 tỷ đồng tại Đà Nẵng

Regal Group khởi công khu phức hợp 5 sao Regal Complex với tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng tại Đà Nẵng dịp Quốc khánh 2/9.

Regal Complex được phát triển theo mô hình căn hộ hạng sang kết hợp trung tâm thương mại kiểu mới. Dự án tọa lạc trên quỹ đất ba mặt tiền gồm đường Đào Duy Tùng, Võ Văn Cẩn, Trần Quốc Vượng và các trục đường nội khu kết nối trực tiếp. Vị trí gần sông Cổ Cò, được bao quanh bởi hệ thống resort, bệnh viện và trường quốc tế cũng là điểm cộng của khu phức hợp này.

Lễ khởi công dự án hôm 2/9. Ảnh: Regal Complex

Regal Complex còn nằm trong khu vực hưởng lợi từ quy hoạch hệ thống đường sắt đô thị LRT và MRT với 8 tuyến kết nối sân bay - trung tâm - biển Mỹ Khê - Hội An. Yếu tố này được đánh giá là giúp nâng giá trị lâu dài của dự án.

Dự án gồm hai tòa căn hộ cao 20 tầng cùng hai tầng hầm. Trong đó, tòa tháp Mira mang đến 418; tháp Embassy cung cấp 260 căn hộ và 5 shophouse. Các căn đa dạng diện tích từ một đến ba phòng ngủ.

Regal Complex sở hữu vị trí đẹp tại Nam Đà Nẵng. Ảnh: Regal Complex

Điểm nhấn của dự án là các trung tâm thương mại hai tầng tại khối đế mỗi tòa tháp với diện tích hơn 8.000 m2 mỗi sàn. Nơi đây dự kiến quy tụ các flagship store hàng đầu thế giới.

Khu phức hợp cũng tích hợp loạt tiện ích như nhà hàng, trung tâm wellness- spa; siêu thị, quán cafe, hồ bơi người lớn- trẻ em, phòng chiếu phim, khu Kid Club, khu vườn trên không, trường mầm non.

Phối cảnh trung tâm thương mại 2 tầng tại dự án. Ảnh: Regal Complex

Chủ đầu tư cũng hợp tác với các đơn vị kiến trúc và kỹ thuật thế giới, lồng ghép văn hóa bản địa của Đà Nẵng - Hội An vào từng chi tiết kiến trúc tại dự án.

Sau khi hoàn thiện, Regal Complex hướng đến là khu phức hợp chuẩn quốc tế, nơi cư dân không chỉ sở hữu những căn hộ tầm nhìn hướng biển mà còn tận hưởng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần với các tiện nghi và dịch vụ cao cấp.

Regal Complex mang đến 683 căn hộ hạng sang tại Đà Nẵng. Ảnh: Regal Complex

Regal Complex là một trong 6 dự án được Đà Nẵng khởi công trong dịp Quốc khánh. Công trình được kỳ vọng tạo nên chuẩn sống mới tại thành phố biển, đồng thời, góp phần nâng cao sức hút cũng như năng lực cạnh tranh của Đà Nẵng.

Song Anh