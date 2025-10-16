Hướng tới chất lượng sống cao, chủ đầu tư bắt tay cùng nhiều đơn vị tư vấn quốc tế như Lava (kiến trúc), Ong&Ong (nội thất), Palmer Acoustics (âm học), CBRE (quản lý vận hành), DPF (giải pháp mặt dựng), Studi8 (thiết kế chi tiết)... Mỗi đối tác đảm nhận một mảng chuyên biệt, giúp chuẩn hóa kỹ thuật toàn dự án - từ khâu lên ý tưởng, triển khai xây dựng đến khi vận hành thực tế. Ngoài ra, Regal Group công khai bảng BOQ (bảng khối lượng xây dựng) cho từng hạng mục bàn giao, nhằm đảm bảo tính minh bạch và hạn chế tối đa phát sinh hoặc chênh lệch chất lượng giữa thiết kế và thi công.

Phối cảnh dự án Regal Complex.

Ở nhóm hạng mục kỹ thuật, hệ mặt dựng được cấu thành từ kính hộp an toàn, khung nhôm sơn tĩnh điện, lớp phủ hiệu ứng AICA (Nhật Bản) kết hợp đá tự nhiên. Giải pháp này giúp chống ăn mòn trong điều kiện môi trường ẩm mặn, đồng thời góp phần giảm tới 95% bức xạ nhiệt - tối ưu hiệu suất sử dụng điều hòa, hướng đến tiêu chuẩn công trình xanh phù hợp khí hậu nhiệt đới.

Phối cảnh kiến trúc và hệ mặt dựng tại dự án.

Sảnh đón của Regal Complex cao từ 8 đến 10 m, được phân tách thành ba khu vực dành riêng cho cư dân cùng một sảnh thương mại có diện tích gần 680 m2. Trần hoàn thiện bằng thạch cao USG Boral, phủ sơn chống ẩm, tích hợp hệ đèn LED âm trần tạo ánh sáng vàng ấm. Trung tâm sảnh được tô điểm bởi đèn chùm pha lê Swarovski mô phỏng hình ảnh thác nước. Vật liệu ốp lát gồm đá marble kích thước lớn 600x1.200 mm, thi công theo tiêu chuẩn khách sạn cao cấp với lớp vữa M300 và keo epoxy đồng màu. Cửa sổ và mặt dựng sử dụng kính Low-E 10+10 mm, kết hợp khung nhôm YKK cao cấp, đảm bảo hiệu quả cách âm, cách nhiệt. Hành lang được lát đá cẩm thạch, tạo hiệu ứng thị giác sang trọng. Hệ thống thang máy tải trọng 1.650 kg trang bị kiểm soát bằng thẻ từ, Face ID và mã khóa. Nội thất thang máy được thiết kế tinh xảo, kết hợp giữa cửa inox mạ đồng, viền đá marble trắng cùng chi tiết ánh sáng LED.

Phối cảnh sảnh đón và khu vực thang máy.

Các căn hộ sở hữu trần cao 3,6 m, lắp đặt hệ điều hòa âm trần LG hoặc Panasonic. Cửa chính rộng 1.300 mm, cao 2.200 mm, làm từ gỗ sồi, phủ laminate kim loại châu Âu, tích hợp toàn bộ phụ kiện Hafele (Đức) như khóa điện tử và mắt thần. Cửa phòng ngủ có độ dày từ 30 mm, cách âm với không gian phòng khách, sử dụng khóa từ thông minh. Trong khi đó, cửa phòng tắm chống ẩm với chất liệu WBP An Cường và nhựa PVC Pima, kết hợp bộ giảm chấn cùng ray trượt Hafele cao cấp. Không gian căn hộ chú trọng vào hai khu vực chính: bếp và phòng tắm. Khu bếp nổi bật với mặt đá Solid Surface LG bo cong, hệ tủ phủ Laminate Fenix có khả năng chống thấm, chống ẩm, cùng thiết bị Bosch và Hafele cao cấp. Phòng tắm được bố trí theo layout khô - ướt tách biệt, sử dụng thiết bị Grohe (Đức), kết hợp phụ kiện inox mạ vàng, mang lại trải nghiệm thư giãn như trong khách sạn.

Khu vực cửa, bếp, phòng ăn, phòng tắm.

Ngoài khối căn hộ để ở, khu thương mại Regal Mall được bố trí ba tầng với các flagship store tuyển chọn, tổng diện tích sàn khoảng 8.000 m2, phục vụ nhu cầu mua sắm, ẩm thực và giải trí của cư dân lẫn khách vãng lai. Cụ thể, tòa Mira triển khai mô hình flagship store với diện tích mỗi cửa hàng khoảng 1.200 m2, đi kèm các dịch vụ như cà phê, siêu thị, nhà hàng, trường học và khu wellness. Tòa Embassy bố trí hệ thống shophouse, nhà hàng, phòng gym - yoga, sân golf mô phỏng, phòng chiếu phim, câu lạc bộ thành viên và hồ bơi vô cực. Một số tiện ích được sắp đặt tại tầng 3 và khu vực mái. Về đêm, hai tòa tháp nổi bật với hệ thống đèn chiếu sáng nghệ thuật theo ngữ cảnh.

Phối cảnh các tiện ích tích hợp tại dự án như khu thương mại, bể bơi, vườn trên cao.

Thông qua việc áp dụng đồng bộ các tiêu chuẩn kỹ thuật, vật liệu và thiết kế quốc tế, cùng sự đồng hành của các đối tác tư vấn toàn cầu, Regal Group kỳ vọng kiến tạo không gian sống khác biệt, tiệm cận chuẩn mực quốc tế tại Regal Complex.