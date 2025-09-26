Khu phố Việt Nam vào top tuyệt vời nhất thế giới

TP HCMSự pha trộn giữa những con hẻm sâu, chung cư cũ và các quán bar, nhà hàng hiện đại, đưa phường Nguyễn Thái Bình vào danh sách các khu phố tuyệt vời nhất thế giới năm 2025 do tạp chí Time Out bình chọn.

Tháng 9, tạp chí Time Out công bố danh sách 39 khu phố tuyệt vời nhất thế giới. Phường Nguyễn Thái Bình ở TP HCM được nhắc tên ở vị trí 11. Bảng xếp hạng này được thực hiện thường niên suốt 8 năm qua. Danh sách là những khu vực dân cư, con phố đậm chất văn hóa địa phương, giàu tính nghệ thuật, ẩm thực phong phú, đời sống về đêm sôi động.

Danh sách được xây dựng dựa trên đề cử của phóng viên, biên tập viên tại nhiều thành phố, xếp hạng theo các tiêu chí như văn hóa, cộng đồng, mức độ tiện nghi để sinh sống, ẩm thực, nhịp sống đường phố và tính hợp thời.

Sau sáp nhập, phường Nguyễn Thái Bình cũ đã được chia tách, một phần nhập vào phường Sài Gòn, phần còn lại nhập vào phường Bến Thành.

Tạp chí Anh miêu tả khu vực Nguyễn Thái Bình mang đặc trưng của các khu phố đô thị ở Việt Nam với nhiều cửa tiệm nhỏ sát nhau, xe máy khắp nơi và có những quán ăn đặt nồi nước lèo nghi ngút khói trước cửa. Nét riêng của khu phố này nằm sâu trong những con hẻm. Buổi tối, phía sau những cánh cửa cuốn khép kín và tòa nhà mang dáng dấp kiến trúc Pháp là các nhà hàng mang hơi thở quốc tế, những quán bar bí mật sáng đèn. Nếu đi sâu khám phá, du khách còn có thể bắt gặp những tiệm đồ cổ bày bán nhiều kỷ vật từ thời chiến tranh.

Quán cà phê trong chung cư cũ Tôn Thất Đạm, phường Nguyễn Thái Bình (cũ). Ảnh: Coffeetimeofhang

Sự chuyển mình liên tục của khu vực này được đánh giá cao khi nhiều hàng quán mới mọc lên. Tờ này lấy ví dụ quán Leonardo được đánh giá là một trong những tiệm pizza ngon nhất TP HCM dù mới mở chưa đầy một năm. Quán bar ÔMM Mixology, nhà hàng Nhật Noriboi Omakase, cũng là những cái tên mới, thu hút thực khách.

Tạp chí Anh gợi ý một ngày trải nghiệm lý tưởng tại đây là ăn bún riêu ốc Phan Rang vào buổi sáng, ghé cà phê Hoàng Thị ẩn mình trong chung cư cũ, khám phá phố đồ cổ Lê Công Kiều và chợ Yersin (chợ dân sinh). Bữa trưa có thể dùng tại Bếp Mẹ Ỉn với những món cơm gia đình Việt, buổi chiều tham quan Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM. Buổi tối, du khách có thể ghé Madam Kew, Quince Eatery, quán 419, bar The Arth. Vào thứ 7, du khách có thể ghé Maison Marou để tham dự buổi thử chocolate miễn phí lúc 15h.

Năm 2024, khu Thảo Điền ở Thủ Đức (nay là phường An Khánh) có tên trong danh sách 38 khu phố thú vị nhất thế giới năm 2024 của Time Out và xếp thứ 16.

Đứng đầu danh sách khu phố "ngầu" nhất thế giới là Jimbocho, Tokyo, tiếp đến là Borgerhout, Antwerp, Bỉ và Barra Funda, São Paulo, Brazil. Bảng xếp hạng năm 2025 của Time Out gồm những khu dân cư nhỏ, trung tâm đô thị đang được hồi sinh, cho đến những khu công nghiệp cũ biến thành không gian sáng tạo. Điểm chung của tất cả là tinh thần trẻ trung, sáng tạo và giữ được sức hút riêng, phản ánh linh hồn của mỗi thành phố.

Time Out là tạp chí chuyên về đời sống, ẩm thực, du lịch, nghệ thuật và giải trí. Được thành lập năm 1968 ở London (Anh), tạp chí hiện hoạt động như một chuyên trang số, cung cấp gợi ý về nhà hàng, sự kiện và trải nghiệm độc đáo, trở thành nguồn tham khảo đáng tin cậy cho du khách lẫn người dân địa phương.

Mai Phương (Theo Time Out)