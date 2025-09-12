Khu nhà liền thổ phía Đông TP HCM giá từ 7,7 tỷ đồng

Bcons Uni Valley, nằm gần quốc lộ 1K, bổ sung nguồn cung 90 căn nhà liền thổ trong bối cảnh thị trường TP HCM khan hiếm sản phẩm dưới 10 tỷ đồng.

90 căn nhà phố liền kề Bcons Uni Valley đã có sổ hồng, giá từ 7,7 tỷ đồng. Đây là mức giá hiếm trên thị trường liền thổ TP HCM, nơi phần lớn nguồn cung mới hiện ở mức 15–30 tỷ đồng mỗi căn.

Theo thống kê của Batdongsan, hơn 70% nhu cầu tìm mua nhà liền thổ tại TP HCM tập trung vào phân khúc dưới 10 tỷ đồng, trong khi loại hình trên 30 tỷ chỉ chiếm chưa đến 10% lượng quan tâm. Sở Xây dựng TP HCM dự báo giá bất động sản năm 2025 sẽ tăng nhẹ ở một số phân khúc do tác động từ bảng giá đất mới, khiến nhu cầu đầu tư có xu hướng dịch chuyển về các khu vực mới sáp nhập.

Phối cảnh Bcons Uni Valley gần quốc lộ 1K. Ảnh phối cảnh: Bcons

Bà Lâm Nguyệt Thanh Ngân, Tổng giám đốc Sao Việt - đơn vị phân phối độc quyền Bcons Uni Valley - cho biết các sản phẩm nhà phố tại đây đã xây dựng xong, có pháp lý hoàn chỉnh giúp khách hàng nhanh chóng nhận sổ hồng và dễ tiếp cận vốn vay ngân hàng. "Vị trí đắc địa, pháp lý chuẩn là con át chủ bài khẳng định giá trị của các sản phẩm nhà phố tại đây", bà Ngân nói.

Bcons Uni Valley, tên gọi khác là Khu nhà ở Phát Khang, nằm trong khu đô thị Bcons City, nơi có 135 tiện ích, trung tâm thương mại, trường học, nằm ở giao điểm đường Thống Nhất (lộ giới 32 m) và Quốc lộ 1K, cách trung tâm quận 1 cũ khoảng 30 phút di chuyển.

Nhà phố Bcons Uni Valley tại phía Đông TP HCM. Ảnh phối cảnh: Bcons

Khu vực quanh Xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1K được đánh giá cao về triển vọng nhờ quỹ đất, hạ tầng đang đầu tư mạnh và gần các đầu mối giao thông lớn như Bến xe Miền Đông, tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, nhà ga xe lửa Bắc Nam và hai sân bay. Những yếu tố này khiến giá nhà liền thổ quanh khu vực làng Đại học Quốc gia TP HCM tăng mạnh thời gian qua.

Theo đánh giá, giá phù hợp, dư địa để tăng trưởng, xu hướng phát triển kinh tế... chính là những yếu tố hỗ trợ tích cực về cơ hội tăng giá cho các sản phẩm nhà liên kế Bcons Uni Valley

Hiện chủ đầu tư áp dụng chính sách hỗ trợ vay ngân hàng 70%, thanh toán 20% khi ký hợp đồng mua bán, miễn lãi 0% trong 12 tháng với khoản giải ngân 65% giá trị hợp đồng.

Hoài Phương