Khu nhà in 3D lớn nhất thế giới hé lộ thiết kế mẫu

MỹCác ngôi nhà trong dự án 100 nhà in 3D đều có một tầng, rộng khoảng 140 - 195 m2, xây bằng những bức tường nổi vân đặc trưng.

Thiết kế hoàn chỉnh của một ngôi nhà trong dự án Wolf Ranch. Ảnh: Lennar/Icon

Wolf Ranch, dự án tham vọng gồm 100 ngôi nhà in 3D ở Austin, Texas, sẽ là một bước tiến quan về công nghệ in 3D tại Mỹ. Ngôi nhà mẫu đầu tiên của dự án vừa được hé lộ, chuẩn bị cho nhóm cư dân đầu tiên đến vào tháng 9, New Atlas hôm 21/7 đưa tin.

Được mô tả là dự án khu nhà in 3D có quy mô lớn nhất thế giới, Wolf Ranch do công ty Lennar và Icon xây dựng, hợp tác với công ty kiến trúc nổi tiếng Bjarke Ingels Group (BIG). Dự án là một phần trong kế hoạch phát triển lớn hơn của công ty Hillwood Communities Development, bao gồm cả những ngôi nhà xây theo kiểu truyền thống.

100 ngôi nhà in 3D có diện tích khoảng 140 - 195 m2, tất cả đều có một tầng. Có 8 sơ đồ mặt bằng khác nhau, cung cấp các lựa chọn nhà với 3 hoặc 4 phòng ngủ và 2 hoặc 3 phòng tắm. Thiết kế tổng thể của chúng lấy cảm hứng từ các trang trại truyền thống của Texas.

Ngôi nhà hoàn chỉnh mà nhóm dự án vừa hé lộ giúp người mua tiềm năng hình dung về cuộc sống trong một ngôi nhà in 3D. Thoạt nhìn, công trình trông giống như mọi ngôi nhà hiện đại khác, nhưng khi quan sát kỹ hơn, tường nhà có những đường vân đặc trưng, cho thấy nó được xây bằng máy in 3D. Ngôi nhà có vẻ tràn ngập ánh sáng, bên trong rộng rãi với cửa kính lớn và khu vực sinh hoạt rộng với nhà bếp đi kèm.

Không gian bên trong với những bức tường vân đặc trưng. Ảnh: Lennar/Icon

Các ngôi nhà Wolf Ranch sẽ giảm mức tiêu thụ năng lượng từ lưới điện nhờ trang bị hệ thống năng lượng mặt trời. Chúng cũng sẽ trang bị một số công nghệ nhà thông minh như chuông cửa tích hợp camera, khóa hoạt động bằng Wi-Fi và bộ điều chỉnh nhiệt độ thông minh.

Các công nhân đang sử dụng máy in 3D Vulcan của Icon để xây dựng Wolf Ranch. Máy in 3D dùng vòi phun Lavacret, một hỗn hợp độc quyền giống xi măng, thành từng lớp, tạo nên cấu trúc cơ bản của ngôi nhà. Nhóm công nhân sau đó hoàn thiện nhà với mái che, cửa ra vào, cửa sổ và những thành phần khác.

Hiện 6 ngôi nhà trong khu Wolf Ranch đã hoàn thành, sẵn sàng cho khách hàng đặt mua. Mức giá dao động trong khoảng 475.990 - 559.990 USD.

Thu Thảo (Theo New Atlas)