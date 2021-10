Khu nhà in 3D lớn nhất thế giới

MỹCông ty ICON thông báo kế hoạch xây dựng khu phố in 3D lớn nhất thế giới bao gồm 100 ngôi nhà ở Austin, Texas.

Máy in Vulcan của ICON sẽ in cấu trúc cơ bản của ngôi nhà trước khi các đối tác hoàn thiện công trình. Ảnh: ICON

Hợp tác với công ty xây dựng nhà ở hàng đầu của Mỹ Lennar và công ty thiết kế BIG-Bjarke Ingels Group, ICON sẽ ứng dụng công nghệ in 3D tự động, phần mềm và vật liệu tiên tiến để xây những ngôi nhà, dự kiến động thổ vào năm sau. Dự án ra đời sau khi Lenner đầu tư vào vòng gọi vốn 207 triệu USD gần đây của ICON, nhằm cung cấp nhiều nhà ở chi phí rẻ hơn, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong vùng.

Sử dụng máy in 3D độc quyền Vulcan, tính đến nay ICON đã xây dựng hơn 20 ngôi nhà trên khắp nước Mỹ và nhiều công trình khác ở nước ngoài. Một dự án trong số đó là hợp tác với tổ chức phi lợi nhuận New Story để xây dựng khu nhà in 3D ở châu Mỹ Latinh năm 2019. Công ty cũng làm việc với quân đội Mỹ để chứng minh tiềm năng ứng dụng của in 3D trong quân sự thông qua xây doanh trại cho binh lính huấn luyện.

ICON công bố hệ thống máy in 3D Vulcan thế hệ mới hồi đầu năm nay, cho phép xây nhà ở nhanh và linh hoạt hơn so với phương pháp truyền thống. Với tốc độ in 13 - 18 cm/giây, cỗ máy mới của ICON nhanh gấp đôi bản tiền nhiệm, có thể in công trình rộng tới 279 m2. Hiệu suất cao hơn của cỗ máy tạo điều kiện cho công ty thực hiện nhiều dự án tham vọng hơn trong vài tháng qua, bao gồm 4 tòa nhà cao tầng ở Đông Austin. Dự án mới nhất của ICON là khu phố 100 ngôi nhà sẽ bắt đầu năm 2022 với mục tiêu xây dựng khu nhà in 3D lớn nhất từ trước tới nay.

BIG-Bjarke Ingels Group sẽ đồng thiết kế các ngôi nhà. ICON in tầng một của công trình bằng máy in 3D Vulcan và vật liệu Lavacrete độc quyền, kết hợp xi măng Portland với các chất phụ gia cao cấp giúp chống chọi với thời tiết khắc nghiệt. Không gian giữa lớp tường in 3D ở bên trong và bên ngoài sẽ bơm đầy vật liệu cách nhiệt dạng bọt, cung cấp môi trường dễ chịu cho cư dân.

Sau khi ICON in 3D xong tầng một của ngôi nhà, Lenner sẽ hoàn thiện công trình bằng kỹ thuật xây dựng khung gỗ truyền thống. Theo giám đốc điều hành kiêm nhà đồng sáng lập ICON Jason Ballard, công ty đang tìm cách ứng phó với khủng hoảng nhà ở toàn cầu bằng cách tăng cường cung cấp nhà ở, đồng thời cải tiện tính bền vững trong ngành xây dựng. ICON hy vọng in 3D sẽ cho phép xây những ngôi nhà mới với chi phí rẻ và nhanh hơn trước đây. Hiện nay, ICON mấy khoảng 7 ngày để in 3D tầng đầu tiên của một ngôi nhà.

An Khang (Theo 3D Printing Industry)