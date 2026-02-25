Khu nhà giàu Ấn Độ khốn khổ vì 'con đường âm nhạc'

Được thiết kế để phát nhạc khi xe chạy qua, đoạn cao tốc ven biển Mumbai lại trở thành nỗi ám ảnh tiếng ồn với hàng trăm gia đình khu siêu giàu.

Ngày 11/2, giới chức thành phố Mumbai khánh thành một đoạn đường dài 500 m thuộc tuyến cao tốc lấn biển Coastal Road. Đoạn đường được thiết kế đặc biệt, đóng vai trò như một "chiếc đĩa than khổng lồ" để phát ra giai điệu ca khúc đạt giải Oscar "Jai Ho" (nhạc phim Triệu phú ổ chuột) khi ôtô chạy qua với tốc độ 70-80 km/h.

Đây được xem là sự kết hợp giữa kỹ thuật cầu đường, giải trí và an toàn giao thông. Các kỹ sư ứng dụng công nghệ từ Hungary, tạo ra những rãnh nhỏ cắt chính xác trên mặt đường. Rung động từ lốp xe truyền vào các rãnh này tạo thành sóng âm. Nếu xe chạy đúng tốc độ quy định, tài xế sẽ nghe được bản nhạc hoàn hảo. Ngược lại, nếu xe chạy quá nhanh, giai điệu sẽ bị bóp méo thành những âm thanh khó chịu, buộc người lái phải giảm tốc.

"Con đường âm nhạc" trên đường cao tốc ven biển Mumbai chạy qua khu dân cư cao cấp Breach Candy và nhiều tòa chung cư lân cận khiến người dân khổ vì tiếng ồn. Ảnh: Nirmal G./The Guardian

Nhật Bản là quốc gia tiên phong tạo ra mô hình đường âm nhạc vào năm 2007, sau đó được nhân rộng tại Hungary, Hàn Quốc, UAE và Mỹ. Tuy nhiên, nếu các quốc gia khác thường đặt "đường âm nhạc" ở những vùng ngoại ô thưa thớt, thì chính quyền Mumbai lại đặt nó ngay lối thoát hầm gần Breach Candy – khu vực tập trung giới siêu giàu, doanh nhân và các ngôi sao Bollywood.

Hậu quả là dự án tỷ đô đã biến cuộc sống của cư dân nơi đây thành ác mộng. Hơn 650 gia đình tại Breach Candy đã ký đơn khiếu nại tập thể gửi chính quyền thành phố và văn phòng thủ hiến bang Maharashtra để yêu cầu dỡ bỏ tính năng này.

Họ cho biết điệp khúc "Jai Ho" vang lên lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ từ 6h sáng cho đến tận nửa đêm. Dù mặt đường không hề lắp đặt loa phát thanh, độ rung và âm dội từ hàng nghìn lượt xe chạy qua vẫn xuyên thẳng vào các tòa nhà. Để đối phó với thứ tiếng ồn tra tấn này, các gia đình buộc phải đóng kín cửa sổ suốt cả ngày.

Trong đơn khiếu nại, cư dân cảnh báo việc âm thanh phát ra liên tục trên đường cao tốc là một kiểu áp dụng biện pháp an toàn sai lầm. Nó không chỉ đi ngược xu hướng giảm ô nhiễm tiếng ồn của đô thị hiện đại, mà còn gây phân tâm cho tài xế, tạo rủi ro tai nạn. Họ cho rằng chính quyền đang sa đà vào các "chiêu trò" thay vì tập trung xử lý vấn nạn siêu xe đua tốc độ trên cao tốc vào ban đêm.

Sự bất bình của người dân tạo ra sự tương phản lớn với phản ứng của những người ngoài cuộc. Tờ The Financial Express ghi nhận hàng loạt video trải nghiệm đoạn đường phát nhạc "Jai Ho" đang gây sốt trên mạng xã hội. Rất nhiều người dùng khen ngợi đây là một sáng kiến mang tính giải trí cao, tạo ra sự mới mẻ hiếm hoi cho hệ thống cơ sở hạ tầng vốn bị đánh giá là khô khan của Mumbai.

Trên Team-BHP - diễn đàn xe hơi lớn nhất Ấn Độ, nhiều tài xế tỏ ra háo hức. GTO – một chuyên gia uy tín trên diễn đàn này bình luận: "Giữa một cuộc sống đô thị đầy áp lực và nghiêm túc, một sáng kiến nhỏ mang tính giải trí như thế này là một cử chỉ rất dễ thương. Dù chính quyền còn nhiều việc phải làm, nhưng không có nghĩa là chúng ta không thể có một chút niềm vui sau vô lăng".

Đại diện cơ quan quản lý đô thị Mumbai (BMC) cũng lên tiếng bảo vệ công trình. Họ khẳng định dự án ra đời nhằm mang lại "niềm vui và sự tự hào văn hóa", đồng thời kỳ vọng đây sẽ sớm trở thành một điểm thu hút khách du lịch mới của thành phố."

Tuyến cao tốc Coastal Road quy mô 8 làn xe có tổng vốn đầu tư 1,6 tỷ USD, giúp giảm thời gian di chuyển từ Marine Drive đến Worli từ 45 phút xuống chỉ còn 10 phút. Tuy nhiên, giới phê bình đánh giá công trình này dường như chỉ đang phục vụ tầng lớp sở hữu ôtô, trong khi hàng chục triệu người dân Mumbai vẫn phải chen chúc mỗi ngày trên những chuyến xe buýt và tàu hỏa tồi tàn.

Khu nhà giàu Ấn Độ khốn khổ vì 'con đường âm nhạc' "Con đường âm nhạc" gây khó chịu cho cư dân sống cạnh cao tốc ở Mumbai. Video: Siliguri Times

Minh Phương (Theo The Guardian)