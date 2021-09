Khu nghỉ dưỡng Sa Pa có hồ bơi độc đáo nhất thế giới

Four Seasons Hotel Istanbul At the Bosphorus, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ

Nằm bên eo biển Bosphorus như tranh vẽ, khách sạn mang đến lối kiến trúc như cuối thời Ottoman và các gian phòng trang nhã theo phong cách cung điện sang trọng. Du khách có thể dành thời gian trải nghiệm phòng tắm hamman truyền thống (phòng tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ) hoặc nằm dài tại hồ bơi trong nhà, dưới ánh nắng ấm áp tràn vào từ cửa sổ trần cao vút.

Ngoài ra, khách sạn cũng có hồ bơi ngoài trời và khu ẩm thực ngay bên cạnh để du khách có thể vừa đắm mình trong làn nước mát, thưởng thức những món ăn ngon lành và ngắm nhìn toàn cảnh không gian rộng lớn xung quanh.