Khu nghỉ dưỡng ở Hội An đạt 5 sao thế giới lần thứ tư

Quảng NamFour Seasons Resort The Nam Hai lần thứ tư liên tiếp được xếp hạng 5 sao do Fobes Travel Guide 2022 bình chọn.

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách đánh giá các khách sạn hàng đầu thế giới năm 2022. Trong đó có Four Seasons Resort The Nam Hai là một trong hai khách sạn tại Việt Nam được tạo chí này đánh giá 5 sao.

Để đạt danh hiệu này, khu nghỉ dưỡng đã vượt qua 900 tiêu chuẩn đánh giá khắt khe của Forbes Travel Guide về chất lượng dịch vụ và cơ sở vật chất bao gồm giường ngủ sang trọng, tiện ích chu đáo, lòng hiếu khách và sự tận tâm, thức uống đặc trưng, các món ăn độc đáo, dịch vụ phòng chuyên nghiệp.

Các biệt thự trong khu nghỉ dưỡng có không gian biệt lập, nhiều cây xanh mát. Ảnh: Four Seasons Resort The Nam Hai

Ông Blaise Montandon - Tổng giám đốc Four Seasons Resort The Nam Hai - nhận định chính sự công nhận xuyên suốt những năm qua đã truyền cảm hứng cho nhân sự tại khu nghỉ dưỡng tiếp tục hoàn thiện các dịch vụ cá nhân hóa, tái định nghĩa du lịch nghỉ dưỡng, để mỗi kỳ nghỉ đều trở thành hành trình khám phá bản thân.

Du lịch nghỉ dưỡng gần đây đã có những chuyển biến mới tích cực khi các chuyến bay quốc tế hoạt động trở lại. "Four Seasons Resort The Nam Hai rất vui khi nhận thấy nhu cầu đặt phòng ngày càng tăng từ khách hàng trung thành, những người yêu thích trải nghiệm và hưởng thụ các đặc quyền độc nhất từ thương hiệu Four Seasons. Chúng tôi tin rằng xu hướng này sẽ phát triển hơn nữa khi tiếp tục nâng tầm trải nghiệm cá nhân hóa dịch vụ cho du khách", ông Blaise Montandon chia sẻ thêm.

Khu nghỉ dưỡng tại cơ hội cho du khách kết nối với thiên nhiên qua nhiều hoạt động thú vị. Ảnh: Four Seasons Resort The Nam Hai

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao cho kỳ nghỉ gia đình, Four Seasons Resort The Nam Hai bổ sung thêm vào chương trình hoạt động hàng ngày những thử thách chánh niệm đầy cảm hứng, kết hợp cùng nét văn hóa nồng hậu Việt Nam thể hiện qua ẩm thực, dịch vụ spa, và các hoạt động tại khu nghỉ dưỡng. Chương trình dành cho du khách mọi lứa tuổi giúp gắn kết các thành viên trong gia đình, cảm thụ thế giới thiên nhiên và sáng tạo một kỳ nghỉ ý nghĩa.

Theo ông Blaise Montandon, tái định nghĩa du lịch nghỉ dưỡng không dừng lại ở các yếu tố ngoại quan xa xỉ, mà còn ở sự giao lưu cùng nền văn hóa bản địa phong phú, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và cơ hội kết nối giữa con người với thiên nhiên. Việc cá nhân hóa trải nghiệm du khách là điều đã khiến Four Seasons Resort The Nam Hai trở thành một trong những điểm đến hoàn toàn khác biệt, dành cho hành trình du lịch nghỉ dưỡng độc đáo của mỗi du khách.

Du khách tham gia chương trình nâng cao an toàn và sức khỏe toàn cầu của Four Seasons. Ảnh: Four Seasons Resort The Nam Hai

Khu nghỉ dưỡng Four Seasons Resort The Nam Hai ghi điểm với hơn 100 biệt thự tọa lạc tại vị trí đắc địa ngay trên bãi Hà My hoang sơ trải dài 35 ha, dọc bờ biển miền Trung, trong không gian biệt lập và an ninh. Tại đây, du khách có dịp tận hưởng sự hiếu khách đặc trưng của người miền Trung, đồng thời tham gia chương trình nâng cao an toàn và sức khỏe toàn cầu của Four Seasons Lead with care.

Được thành lập từ năm 1958, Forbes Travel Guide (tên gọi trước đây là Mobil Travel Guide) là cuốn cẩm nang du lịch lâu đời nhất ở Mỹ, và là đơn vị đầu tiên đưa ra hệ thống xếp hạng 5 sao cho ngành khách sạn. Xếp hạng của Forbes Travel Guide được đánh giá là một trong những xếp hạng uy tín nhất, chuẩn mực của ngành công nghiệp khách sạn.

Để trải nghiệm một kỳ nghỉ độc đáo tại Four Seasons Resort The Nam Hai, Hội An, liên hệ +84 235 394 0000 hoặc đặt phòng trực tuyến.

Thư Kỳ