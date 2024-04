Khu nghỉ dưỡng giữa cao nguyên tại Malaysia

Resorts World Genting là địa điểm vui chơi, nghỉ dưỡng kết hợp trải nghiệm văn hóa và ẩm thực Malaysia đặc sắc cho du khách.

Để đến tổ hợp nghỉ dưỡng này, du khách có thể di chuyển từ sân bay Kuala Lumpur với 7 chuyến bus đi cao nguyên Genting. Khi đến Resorts World Awana, du khách chọn di chuyển bằng hệ thống cáp treo Awana Skyway để ngắm toàn cảnh cao nguyên mù sương từ trên cao. Tuyến cáp treo cũng cho phép bạn dừng chân tại đền Chin Swee Caves - địa điểm tâm linh nổi tiếng của Malaysia. Từ khi được xây dựng, Chin Swee Caves không chỉ thu hút các tín đồ trong nước, còn từ khắp nơi như Singapore, Đài Loan, Indonesia, Thái Lan và Trung Quốc.

Du khách ngồi trên cáp treo Awana Skyway. Ảnh: Resorts World Genting

Tại đền, du khách được chiêm bái sư phụ Chin Swee, cầu nguyện trước tượng Đức Phật và tượng bà Quan Âm khổng lồ đặt sau ngôi đền 5 tầng. Khi tham quan khu đền, bạn có cơ hội chiêm ngưỡng những tác phẩm điểu khắc, chạm khắc thủ công tinh xảo như công trình tái hiện các tầng địa ngục trên vách núi.

Đền Chin Swee Caves được bao bọc bởi cảnh sắc hùng vĩ, luôn mang không khí thiêng liêng và an tĩnh. Vì vậy, nhiều tín đồ đến đây hành hương là để chiêm nghiệm, tìm lại sự yên bình cho tâm hồn từ thiên nhiên và năng lượng tâm linh của khu đền.

Đền Chin Swee Caves là địa điểm tâm linh nổi tiếng cùa Malaysia. Ảnh: Resorts World Genting

Tại Resorts World Genting, du khách còn có nhiều lựa chọn lưu trú sang trọng như First World Hotel - một trong những khách sạn lớn nhất thế giới với dịch vụ tiện ích chuẩn 5 sao, Crockfords - khách sạn Malaysia duy nhất nhận được xếp hạng 5 sao trong sáu năm liên tiếp. Với hơn bảy lựa chọn khách sạn, du khách được an tâm nghỉ dưỡng giữa cao nguyên yên tĩnh của Malaysia.

Đặc biệt, Resorts World Awana là khu nghỉ dưỡng - sân golf được nhiều du khách ưa chuộng bởi sự yên bình của khu rừng nhiệt đới triệu năm tuổi, chơi golf ở độ cao gần 950 m so với mực nước biển. Với những ai ưa phiêu lưu, có thể đặt gói Awana Trail Nature Escapade để trải nghiệm nghỉ dưỡng kết hợp khám phá thiên nhiên. Gói bao gồm lưu trú 2 ngày 1 đêm tại phòng Superior Deluxe của khách sạn Resorts World Awana, cùng trải nghiệm khám phá đường mòn Awana Trail.

Bên cạnh đó, khách lưu trú còn được trải nghiệm dịch vụ khám phá đường mòn Awana Trail do Genting Nature Adventures tổ chức. Tại đây, hướng dẫn viên sẽ đồng hành với người trải nghiệm suốt khu rừng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ.

Bên cạnh nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hóa và thiên nhiên, Resorts World Genting còn mang lại hành trình ẩm thực Malaysia đa dạng cho du khách. Từ những món ăn đặc trưng, quầy hàng đường phố đến các nhà hàng cao cấp hơn, bất kỳ ai cũng có thể tìm được món ăn hợp khẩu vị. Du khách có thể dạo một vòng phố

ẩm thực Malaysia (Malaysian Food Street) để lấp đầy dạ dày với những món ăn đường phố trứ danh, do các đầu bếp bản địa chế biến như thịt xiên nướng tẩm ướp satay hay món cơm nasi lemak đặc sản.

Ngoài ẩm thực bản địa, Resorts World Genting cũng chiều lòng khẩu vị những thực khách quốc tế. Tại nhà hàng Burger & Lobsters, thực khách có thể thưởng thức sự kết hợp giữa burger và tôm hùm. Bên cạnh đó, nhà hàng Il Lago nổi tiếng với ẩm thực Italy, các loại mỳ ống tự làm và pizza nướng lò; hay Wolfgang's Steakhouse với món bít tết đặc trưng...

Nằm trong tổ hợp giải trí của Resorts World Genting, Genting SkyWorlds Theme Park được CNN Travel giới thiệu là một trong những công viên giải trí theo chủ đề hàng đầu thế giới. Du khách đến đây sẽ được tham gia chuyến phiêu lưu qua 9 "thế giới". Mỗi "thế giới" được lấy cảm hứng từ các bộ phim màn ảnh nổi tiếng như Central Park, Rio, Andromeda Base và Liberty Lane. Khu vui chơi không chỉ có những trò cảm giác mạnh như tàu lượn siêu tốc, còn có những trải nghiệm nhập vai 4D lý thú, phù hợp mọi độ tuổi.

Gia đình đến trải nghiệm khu vui chơi Genting SkyWorlds Theme Park. Ảnh: Resorts World Genting

Với những ai muốn tìm hiểu sâu về văn hóa và di sản Malaysia, không nên bỏ qua trung tâm văn hoá nghệ thuật SeniKome Péng Hēng East Coast Arts & Cultural Centre, nằm tại tầng 4 First World Plaza. Đây là nơi giới thiệu vẻ đẹp của vùng bờ đông bán đảo Malaysia qua các triển lãm theo chủ đề và trải nghiệm nhập vai.

Các triển lãm đa dạng chủ đề, từ trưng bày hiện vật và tranh vẽ của người bản địa, đến công nghệ trình chiếu video tương tác, tái hiện các nghệ thuật truyền thống của Mayalsia như kịch bóng, nghề dệt Songket, cuộc sống của người dân bản địa Orang Asli...

Ngoài ra, du khách còn có thể dành một ngày cho khu vui chơi tại Ripley's Adventureland, cũng thuộc tổ hợp của Resorts World Genting. Đây là nơi tập trung các mô hình kỳ quan thiên nhiên, cổ vật kỳ lạ và những điều lạ lùng không thể lý giải tại khu vực Ripley's Believe It Or Not!. Du khách cũng được gặp những con khủng long sinh động tại Jurassic Research Center, tham gia trò chơi thực tế ảo Zombie (Zombie Outbreak) và trải nghiệm tương tác chân thật với tác phẩm 4D tại bảo tàng Trick Art Museum.

Resorts World Genting là lựa chọn lý tưởng cho những chuyến đi cùng gia đình, bạn bè. Dù khám phá vẻ đẹp tự nhiên của vùng cao nguyên hay tìm hiểu văn hóa Malaysia, khu nghỉ dưỡng sẽ giúp du khách tạo thêm nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong dịp nghỉ lễ 30/4 sắp tới.

Thanh Thư