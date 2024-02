Khu nghỉ dưỡng của VinaLiving nhận giải thưởng bất động sản quốc tế

AnhMaia Resort Quy Nhon do VinaLiving đầu tư được vinh danh là "Khách sạn có thiết kế và xây dựng tốt nhất quốc tế" trong khuôn khổ International Property Awards 2023-2024 tại London.

Ngày 22/2, trong khuôn khổ giải thưởng, VinaLiving cũng giành chiến thắng cao nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương ở hạng mục "Phát triển dự án tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương" và "Khách sạn có thiết kế và xây dựng tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương" cho hai dự án lần lượt là The Ocean Villas Quy Nhon và Maia Resort Quy Nhon.

Đại diện VinaLiving (giữa) nhận giải thưởng bất động sản quốc tế International Property Awards 2023-2024 tại Anh. Ảnh: VinaLiving

Theo đại diện VinaLiving, để đạt danh hiệu cấp độ toàn khu vực và thế giới, các dự án của đơn vị đã trải qua quá trình thẩm định, đánh giá khắt khe do Hội đồng giám khảo gồm 100 chuyên gia giàu kinh nghiệm của ngành công nghiệp bất động sản thế giới thực hiện với các tiêu chí gồm: vị trí đắt giá, thiết kế và kiến trúc, quy hoạch độc đáo, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và cung cấp dịch vụ, tiện ích đẳng cấp.

Ông Đỗ Chí Hiếu, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VinaLiving chia sẻ: "Các giải thưởng quốc tế danh giá đã góp phần khẳng định vị thế của công ty trên thị trường bất động sản cao cấp hơn một thập kỷ qua, cũng như tầm vóc của công ty ở khu vực châu Á và quốc tế".

Các villa tại Maia Resort Quy Nhon, Bình Định. Ảnh: VinaLiving

Trước đó, cả The Ocean Villas Quy Nhon và Maia Resort Quy Nhon liên tiếp giành được nhiều giải thưởng uy tín trong và ngoài nước. Đơn cử, giải thưởng "Công trình xanh EDGE" của tổ chức IFC; "Phát triển dự án tốt nhất Việt Nam" và "Khu phức hợp có quy hoạch kiến trúc xuất sắc tại Việt Nam" của Giải thưởng Bất động sản Quốc tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương dành cho The Ocean Villas Quy Nhon; "Khách sạn có thiết kế và xây dựng tốt nhất Việt Nam" và "Khách sạn có nội thất xuất sắc tại Việt Nam" của Giải thưởng Bất động sản Quốc tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương dành cho Maia Resort Quy Nhon. Ngoài ra còn có "Giải thưởng bình chọn của du khách" từ website Booking với số điểm đánh giá 9/10; "Nơi lưu trú được yêu thích nhất trong hạng mục Resort" - một danh sách đánh giá 725 nơi lưu trú tại Bình Định do TripAdvisor bình chọn dành cho Maia Resort Quy Nhon.

The Ocean Villas Quy Nhon dự kiến đưa vào vận hành tháng 4 năm nay. Ảnh: VinaLiving

VinaLiving chuẩn bị đưa khu nghỉ dưỡng The Ocean Villas Quy Nhon vào vận hành và dự kiến đón khách từ tháng 4 nhằm gia tăng công suất phòng phục vụ khách du lịch cùng với khu nghỉ dưỡng Maia Resort Quy Nhon.

Giải thưởng Bất động sản Quốc tế được tổ chức theo từng khu vực địa lý khác nhau. Trước đó, tại Giải thưởng Bất động sản Quốc tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương được tổ chức tại Băng Cốc, Thái Lan vào tháng 5/2023, VinaLiving nhận 5 sao cho hai hạng mục trên ở cấp độ quốc gia (Việt Nam), và tiếp tục được đề cử vào vòng khu vực (châu Á - Thái Bình Dương). Doanh nghiệp, dự án bất động sản giành giải cao nhất của mỗi hạng mục tiếp tục cạnh tranh với ứng viên chiến thắng cùng hạng mục ở các khu vực khác như châu Âu, châu Phi, châu Mỹ... để tìm ra doanh nghiệp, dự án xuất sắc quy mô quốc tế.

International Property Awards là một trong những giải thưởng bất động sản thường niên uy tín thế giới với bề dày hoạt động gần 30 năm. Năm 2023, giải thưởng nhận hơn 1.000 đề cử từ 113 quốc gia, với gần 70 hạng mục xét thưởng từ nhiều lĩnh vực khác nhau như: phát triển dự án, kiến trúc, thiết kế nội thất, bất động sản...

Thế Đan