Khu nghỉ dưỡng 5 sao ở Nha Trang sẵn sàng cho ngày trở lại

Là khu nghỉ dưỡng nằm biệt lập trên một vịnh đảo nhỏ, Six Senses Ninh Van Bay ghi điểm bởi nét đẹp trù phú, do thiên nhiên ban tặng ngay từ những ngày đầu hình thành. Khu nghỉ dưỡng được nhiều du khách yêu thích nhờ có quang cảnh núi non hùng vĩ, bãi biển dài tự nhiên uốn cong cùng thiết kế hài hòa của những căn villa mái lá thân thiện môi trường.