Khu mộ ba vua triều Nguyễn mở cửa đón khách

Thừa Thiên - HuếSau 6 năm trùng tu, An Lăng - khu mộ của ba vua triều Nguyễn ở TP Huế mở cửa đón khách du lịch miễn phí từ 1/8.

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, cho biết ngay sau lễ khánh thành An Lăng sáng 1/8, di tích sẽ mở cửa đón khách tham quan miễn phí trong thời gian đầu. Giai đoạn miễn phí nhằm đo lường lượng khách, kiểm tra hiệu quả tiếp đón, thuyết minh tại di tích từ đó có cơ sở trình Hội đồng nhân dân tỉnh về mức giá vé trong kỳ họp sắp tới.

Lối vào mộ vua Dục Đức trong An Lăng hồi tháng 7. Ảnh: Tuấn Anh

An Lăng là nơi an nghỉ của ba vua triều Nguyễn gồm Dục Đức, Thành Thái và Duy Tân, nằm trên đường Duy Tân, phường An Cựu, TP Huế, rộng gần 6 ha. Lăng được vua Thành Thái xây dựng vào năm 1899 để thờ phụng cha mình là vua Dục Đức. Đến năm 1954, vua Thành Thái qua đời và được đưa về An Lăng chôn cất cùng vua cha. Còn vua Duy Tân mất năm 1945 trong một tai nạn máy bay ở Pháp. Đến năm 1987, di hài của vua được đưa từ Pháp về Việt Nam, an táng tại An Lăng cùng với cha (vua Thành Thái) và ông nội (vua Dục Đức).

Sau hơn trăm năm tồn tại di tích bị hư hỏng nhiều, đứng trước nguy cơ hoang phế. Năm 2018, chính quyền TP Huế khởi công trùng tu lăng với chi phí 40 tỷ đồng. Công trình hoàn thành các hạng mục chính từ đầu năm 2023.

Bên trong điện Long Ân. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế

Theo Trung tâm, việc mở cửa đón khách tham quan góp phần lan tỏa giá trị di tích, phát triển du lịch của địa phương. Trước khi trùng tu, di tích là điểm đến được nhiều du khách trong nước tìm đến tham quan, nhưng lượng khách không nhiều do công trình xuống cấp, không có hướng dẫn viên thuyết minh.

Các công trình trong An Lăng được tu bổ lần này gồm điện Long Ân nơi thờ ba vua nhà Nguyễn và khu lăng mộ vua Dục Đức.

Tuấn Anh