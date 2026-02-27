Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Từ giữa tháng hai đến nay, nhiều đoàn đến viếng hương và tham quan khu lưu niệm, nhân dịp 120 ngày sinh cố Thủ tướng (1/3/1906 - 1/3/2026).

Chị Lê Thị Hồng Khuê, thuyết minh viên ở Khu lưu niệm, giới thiệu với một đoàn tham quan bộ bàn và ghế mây Thủ tướng Phạm Văn Đồng thường ngồi làm việc với Bác Hồ.