Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Từ giữa tháng hai đến nay, nhiều đoàn đến viếng hương và tham quan khu lưu niệm, nhân dịp 120 ngày sinh cố Thủ tướng (1/3/1906 - 1/3/2026).
Chị Lê Thị Hồng Khuê, thuyết minh viên ở Khu lưu niệm, giới thiệu với một đoàn tham quan bộ bàn và ghế mây Thủ tướng Phạm Văn Đồng thường ngồi làm việc với Bác Hồ.
Bức ảnh trắng đen Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại Phủ Chủ tịch vào tháng 11/1968 được trưng bày ở không gian chính của khu tưởng niệm.
Là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1/3/1906 - 29/4/2000) có đóng góp lớn cho sự nghiệp đấu tranh vì nền độc lập dân tộc và xây dựng đất nước.
Ông từng giữ chức Thủ tướng Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa, và là Thủ tướng đầu tiên của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Xe đạp cố Thủ tướng đi từ năm 1970 đến 1975. Đây là xe do nhà nước mua, được ông dùng làm phương tiện đi lại và rèn luyện sức khỏe trong thời gian làm việc ở Văn phòng Chính phủ. Theo lời kể của những người đương thời, có những việc ông tự đạp xe đi chứ không sai cấp dưới hay chờ xe công.
Khi đảm nhiệm cương vị Thủ tướng, ông Phạm Văn Đồng được đưa đón bằng ôtô Volga - dòng xe từng được xem là biểu tượng công nghiệp ôtô Liên Xô. Sau khi ông nghỉ hưu, xe được đưa về lưu giữ tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch, trước khi bàn giao cho tỉnh Quảng Ngãi năm 2009.
Mẫu Volga M - 24 được nhập về Việt Nam thập niên 1970, từng là tiêu chuẩn dành cho lãnh đạo cấp bộ, trong khi Thứ trưởng sử dụng Moskvich và lãnh đạo cấp cục, vụ đi ôtô Lada.
Chiếc radio được cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng dùng để nghe tin tức thời sự từ năm 1980 đến năm 1987 ở Văn phòng Chính phủ.
Từng là Bộ trưởng Ngoại giao, Thủ tướng Phạm Văn Đồng có mối quan hệ rộng rãi với giới chức các nước. Khu tưởng niệm trưng bày nhiều quà tặng ngoại giao, trong đó có thanh kiếm cho Hải quân Liên Xô tặng.
Những quả bóng cố Thủ tướng từng dùng để tập thể dục vận động các khớp tay. Ngoài ra, khu lưu niệm còn lưu giữ những kỷ vật cho thấy ông quan tâm tới sức khỏe, như dụng cụ massage, máy đo huyết áp, ghế mây dùng để nằm nghỉ ngơi.
Khu tưởng niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng được bao quanh bởi cánh đồng của xóm Cây Gạo - quê hương ông. Sinh thời, ông nặng lòng với quê hương, nhiều lần về thăm họ hàng, những người bạn thuở thiếu thời.
Nhân dịp 120 năm sinh nhật ông (1/3/1906 - 1/3/2026), tỉnh Quảng Ngãi tổ chức nhiều hoạt động như hội thảo khoa học, chương trình nghệ thuật, chiếu phim tư liệu, trưng bày, giới thiệu sách, triển lãm tranh... Chương trình lễ kỷ niệm chính thức diễn ra ngày 1/3.
Phạm Linh