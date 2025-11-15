Khu du lịch quốc gia Mũi Né sẽ có đường ven biển 63 km

Khu du lịch quốc gia Mũi Né sẽ được xây dựng trên tích 14.760 ha, có đường ven biển dài 63 km nối Phan Rí Cửa vào Phú Hài.

Ngày 14/11, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Khu vực quy hoạch xây dựng bao gồm 6.093 ha của phường Mũi Né, 532 ha khu vực phường Phú Thủy; 7.165 ha của xã Hòa Thắng, 970 ha của xã Phan Rí Cửa, phát triển theo mô hình "1 hành lang ven biển - 3 trung tâm - đa hướng tiếp cận biển"

Trong đó, tuyến giao thông đường bộ ven biển có chiều dài 63 km theo hướng Đông Bắc - Tây Nam, từ xã Phan Rí Cửa (cửa sông Lũy) đến phường Phú Thủy (cửa sông Phú Hài) là hành lang ven biển, cũng là trục xương sống của toàn khu, với 3 trung tâm đặc trưng sẽ hình thành.

Trung tâm du lịch hiện hữu ở phường Mũi Né. Ảnh: Việt Quốc

Trung tâm 1 (Phú Thủy và Mũi Né) thiên về dịch vụ thương mại, tài chính, chăm sóc sức khỏe, du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, thể thao biển quốc gia, đẳng cấp quốc tế.

Trong khi, trung tâm 2 (Hòa Thắng) bảo vệ và phát huy giá trị danh thắng Bàu Trắng và các khu vực có cảnh quan tự nhiên đặc trưng đồi cát, phát triển điểm du lịch mới.

Trung tâm 3 (Phan Rí Cửa) phát triển khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng ven biển.

Trung tâm du lịch tầm cỡ quốc tế sẽ được xây dựng gắn với phát triển đô thị, động lực phát triển chính là du lịch gồm: biển, vui chơi giải trí, du lịch thể thao, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, sinh thái nông nghiệp đồi - rừng - biển, du lịch văn hóa cộng đồng...

Dự báo đến năm 2040, tại đây, dân số có 300.000 người, 25 triệu lượt du khách đến nghỉ dưỡng, cơ sở lưu trú có khoảng 71.500 phòng.

Bảy năm trước, quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Mũi Né đã được Thủ tướng phê duyệt. Sau đó, Thủ tướng giao UBND tỉnh Bình Thuận cũ (nay là Lâm Đồng) thực hiện nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng.

Khải Nguyên