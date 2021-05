Khu du lịch Hội An đảm bảo công tác phòng dịch

"Lượng khách đến Hội An giảm trong dịp lễ nhưng an toàn phòng chống dịch là trên hết. Có như vậy mọi người mới an tâm du hành, trải nghiệm trọn vẹn kỳ nghỉ, nhất là dịp hè sắp tới với nhiều hoạt động bùng nổ", đại diện ban quản lý Đảo Ký Ức Hội An nói thêm.