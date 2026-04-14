Khu Đông Bắc TP HCM hút cư dân nhờ hạ tầng kết nối

Hạ tầng metro và cao tốc liên vùng đang hoàn thiện giúp khu Đông Bắc TP HCM gia tăng khả năng kết nối, qua đó thu hút nhu cầu an cư, dịch chuyển dân cư.

Theo kế hoạch, TP HCM sẽ đưa vào vận hành 6 tuyến metro vào năm 2030, trong đó có ba tuyến kết nối với tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Quy hoạch này giúp khu vực Làng Đại học tại phường Đông Hòa tại khu Đông Bắc TP HCM củng cố vai trò kết nối và gia tăng sức hút đối với nhu cầu an cư, đầu tư.

Ngay đầu tháng 4, UBND TP HCM chỉ đạo tập trung nguồn lực để hoàn thành và khởi công các dự án cao tốc, đường sắt đô thị kết nối sân bay Long Thành theo định hướng của Chính phủ. Trong đó, đường vành đai 3 TP HCM và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến thông xe trước ngày 30/6. Hai tuyến này giúp kết nối khu vực với sân bay Long Thành, đồng thời giảm áp lực cho quốc lộ 51 và rút ngắn thời gian di chuyển giữa các địa phương. Cụ thể, thời gian di chuyển từ TP HCM đến Vũng Tàu (cũ) có thể giảm từ khoảng 120 phút xuống còn 70 phút.

Nhà ga Metro Suối Tiên đóng vai trò trạm trung chuyển, kết nối đến sân bay Long Thành và thành phố mới Bình Dương (cũ).

Việc phân luồng phương tiện qua vành đai 3 cũng góp phần cải thiện lưu thông trên Xa lộ Hà Nội. Các phương tiện vận tải nặng sẽ được điều tiết theo hướng kết nối với cảng Cát Lái, giúp tuyến đường vào trung tâm trở nên thông thoáng hơn.

Đồng thời, TP HCM dự kiến khởi công thêm nhiều tuyến giao thông trong quý II/2026, trong đó có các tuyến metro kết nối sân bay Long Thành, Tân Sơn Nhất và các khu vực trong thành phố. Sự phát triển của metro được kỳ vọng góp phần nâng cao khả năng di chuyển và cải thiện chất lượng sống đô thị.

Trong kế hoạch mở rộng mạng lưới metro, có hai tuyến nối dài từ tuyến Metro số 1. Nhờ đó, khu vực bến xe Miền Đông với nhà ga Suối Tiên và Depot Long Bình được định hình là điểm trung chuyển quan trọng. Vai trò này góp phần gia tăng khả năng kết nối liên vùng và hỗ trợ sự phát triển của thị trường nhà ở khu vực lân cận.

Theo phương án đề xuất, một tuyến metro dài hơn 44 km sẽ kéo dài từ nhà ga Suối Tiên đến trung tâm hành chính mới của tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành, với tổng mức đầu tư hơn 60.000 tỷ đồng. Một tuyến khác dự kiến kết nối từ nhà ga Suối Tiên đến thành phố mới Bình Dương (cũ), hiện trong giai đoạn nghiên cứu để triển khai từ năm 2027. Bên cạnh đó, tuyến metro số 6 (giai đoạn 1) dài khoảng 22 km, kết nối Tân Sơn Nhất với Phú Hữu, sẽ giao cắt với tuyến số 1 tại ga Thủ Đức.

TP HCM và Đồng Nai đang phối hợp chuẩn bị để khởi công tuyến Metro số 1 nối dài đến sân bay Long Thành trong năm 2026, với mục tiêu đưa vào vận hành vào năm 2029. Tuyến metro số 6 cũng dự kiến khởi công trong năm 2026 và hoàn thành vào năm 2030, qua đó hoàn thiện thêm mạng lưới giao thông công cộng của khu vực.

Với mạng lưới cao tốc liên vùng kết hợp cùng hệ thống metro đang hình thành, mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) dần được định hình tại khu Đông TP HCM. Sự phát triển này góp phần nâng cao vai trò kết nối của khu vực, đồng thời tạo nền tảng cho thị trường nhà ở.

Trong bối cảnh đó, khu vực Làng Đại học Quốc gia TP HCM ghi nhận mức độ quan tâm ổn định từ năm 2020 đến nay. Khu vực này hội tụ các yếu tố về kết nối thuận tiện, khả năng liên kết liên vùng và khoảng cách hợp lý đến trung tâm, đây cũng là những tiêu chí được nhiều người mua nhà cùng nhà đầu tư quan tâm.

Ở góc độ an cư, khu vực từng bước hoàn thiện hệ thống tiện ích và hạ tầng dịch vụ. Nguồn cung nhà ở, bao gồm căn hộ và nhà phố, được bổ sung liên tục với mức giá phù hợp với nhiều nhóm khách hàng. Điều này giúp mở rộng khả năng tiếp cận nhà ở cho người mua ở thực.

Triển vọng của khu vực còn hỗ trợ bởi xu hướng dịch chuyển các cơ sở giáo dục về đây trong thời gian tới. Việc bổ sung thêm các trường đại học góp phần gia tăng nhu cầu nhà ở lâu dài và nhu cầu thuê, đồng thời hình thành cộng đồng cư dân ổn định.

Trong bối cảnh nguồn cung tiếp tục được bổ sung, Bcons Center City là một trong những dự án đáng chú ý trong quý II/2026. Dự án phát triển theo mô hình tích hợp, hướng đến nhu cầu sống, làm việc và sinh hoạt trong cùng một không gian. Hệ tiện ích nội khu gồm khuôn viên khoảng 8.000 m2, trung tâm thương mại 7 tầng và hai tòa tháp văn phòng.

Với vị trí kết nối thuận tiện và hệ tiện ích đồng bộ, các dự án căn hộ trong khu vực đang góp phần hình thành không gian đô thị mới. Quá trình này đồng thời hỗ trợ xu hướng giãn dân từ khu trung tâm và mở ra dư địa phát triển cho khu Đông TP HCM trong thời gian tới.

Hoàng Đan