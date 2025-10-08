Khu đô thị tại An Giang dành 11 ha cho cây xanh, tiện ích

Nằm bên dòng sông Hậu, Mekong District hướng tới mô hình thương phố mang bản sắc sông nước miền Tây kết hợp tiện ích hiện đại.

Khu đô thị Mekong District quy mô 18 ha tại phường Long Xuyên do N.H.O (Hàn Quốc) phát triển. Đây là một trong những vị trí hiếm hoi thuộc quỹ đất nội thành, tiếp giáp sông Hậu. Từ đây, cư dân kết nối thuận tiện với trung tâm hành chính, thương mại khu vực như phố đi bộ Nguyễn Huệ, Vincom Long Xuyên.

Phối cảnh tổng thể dự án Mekong District tại Long Xuyên, An Giang. Ảnh: N.H.O

Dự án có tổng chiều dài tiếp giáp sông Hậu là 650 m và tổng chiều dài hệ thống kênh rạch nội khu 550 m. Chủ đầu tư dành hơn 11 ha cho cây xanh và tiện ích công cộng, phát triển không gian sống xanh cùng các điểm sinh hoạt cộng đồng ven sông nước.

Quy hoạch sử dụng ngôn ngữ kiến trúc sinh thái đương đại, điểm xuyết chi tiết Indochine. Các dãy boutique shophouse, nhà phố và biệt thự bố trí dọc bờ nước, ưu tiên kết nối với gió, ánh sáng và mặt sông, đa số ban công hướng ra sông Hậu.

Vị trí kết nối tiện ích thuận tiện của khu đô thị. Ảnh: N.H.O

Lợi thế quỹ đất ven sông nội đô không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư theo lối sống gần gũi thiên nhiên mà còn góp phần gia tăng tiềm năng khai thác kinh doanh dịch vụ. Dự án khai thác lợi thế ven sông, đồng thời nhấn mạnh không gian riêng tư trong tổng thể cộng đồng.

Chủ đầu tư cho biết sẽ kết hợp yếu tố đô thị hiện đại với nếp sống địa phương, nhằm tạo trải nghiệm sinh hoạt thư thái và quen thuộc cho cư dân.

Dự án dự kiến ra mắt trong quý IV, được kỳ vọng là đô thị ven sông đặc trưng của Đồng bằng sông Cửu Long.

Phối cảnh không gian tại Mekong District. Ảnh: N.H.O

Là một trong những cực quan trọng của Đồng bằng sông Cửu Long, hạ tầng giao thông của Long Xuyên ngày càng được đầu tư. Vị trí cửa ngõ nối Đồng Tháp và Cần Thơ qua cầu Vàm Cống, đưa khu vực này trở thành đô thị đầu mối, đón dòng dân cư và doanh nghiệp dịch chuyển theo hạ tầng.

Long Xuyên cũng là động lực phát triển công nghiệp, logistics và du lịch văn hóa, sinh thái, trung tâm nghiên cứu phát triển giống và sản xuất nông nghiệp, thủy sản, dược liệu, phát triển kinh tế biên mậu... của tỉnh An Giang. Nửa đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa của Long Xuyên tăng 13,35%; doanh thu dịch vụ ăn uống và lưu trú tăng 17,48%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 11,41% so cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế địa phương chủ yếu là thương mại - dịch vụ chiếm 75%; công nghiệp - xây dựng chiếm 21,5%.

Nơi đây cũng quy tụ các trung tâm thương mại như Vincom Plaza, Lotte Mart, hệ thống ngân hàng, trường Đại học An Giang (thuộc Đại học Quốc gia TP HCM) - một trong những trung tâm đào tạo nhân lực lớn cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Song Anh