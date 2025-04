Khu đô thị sinh thái hơn 82 ha tại phía Tây TP HCM

TP HCMQuy tụ hơn 170 loài thực vật, 80 loài động vật, Celadon City mang đến môi trường sống hài hòa giữa thiên nhiên cho cư dân.

Gắn bó với Celadon City gần 10 năm, chị Mỹ Duyên (cư dân phân khu Ruby) cho biết, luôn cảm thấy tự hào khi là một mảnh ghép trong cộng đồng cư dân khoẻ mạnh và năng động của Celadon City, đồng thời, là một phần của môi trường sinh thái gắn kết con người với thiên nhiên, các loài động, thực vật.

Không chỉ chị Duyên, tại Celadon City, hàng nghìn cư dân nhận thấy sự gắn bó với không gian yên bình, thoáng đáng của "ngôi nhà chung". Gia đình chị Hà My (phân khu Diamond Centery) hài lòng vì các thành viên có thể hoà mình cùng hệ sinh thái đa dạng mỗi ngày, điều khó tìm thấy giữa lòng đô thị đông đúc.

Sau một ngày làm việc, gia đình chị thường dành thời gian dạo bộ trên những con đường rợp bóng mát trong khuôn viên nội khu, vừa để hít thở không khí trong lành, vừa nuôi dưỡng tâm trí và tinh thần. Ngoài ra, điều khiến những bậc phụ huynh như chị ưng ý hơn là con trẻ được vui chơi, khám phá thế giới thiên nhiên và các loài sinh vật đa dạng ngay tại nơi sống.

Không gian gần gũi giữa con người và thiên nhiên tại Celadon City. Ảnh: Gamuda Land

Hệ sinh thái rộng lớn

Với quy mô 82,5 ha, Celadon City ôm trong mình hệ sinh thái gồm hơn 7.000 cây trưởng thành thuộc 170 loài thực vật, cùng trên 80 loài động vật đặc trưng bản địa. Các không gian xanh đa tầng trong khu đô thị theo thời gian đã sinh trưởng và phát triển, tạo ra hệ sinh thái lành mạnh.

Theo báo cáo đánh giá đa dạng sinh học được thực hiện bởi Gamuda Land phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu và Dịch vụ Sinh vật cảnh (Hội Sinh vật cảnh TP HCM), tại Celadon City có 279 loài thực vật thuộc 92 họ. Trong đó, 52 loài cây gỗ lớn (cao từ 15 m đến trên 25 m), 203 loài hoa và cây bụi, 24 loài cây hoang dại. Về động vật, có 28 loài côn trùng, 7 loài cá, 6 loài lưỡng cư, 8 loài bò sát, 32 loài chim và 3 loài thú.

Giữa không gian ấy, hơn 6.600 gia đình thuộc nhiều thế hệ cư dân đã gắn bó với khu đô thị từ lúc những phân khu đầu tiên mới hình thành.

Thảm thực vật xanh cùng mặt nước rộng lớn mang đến không gian sống xanh mát cho cư dân. Ảnh: Gamuda Land

Thảm thực vật ở đây không chỉ làm đẹp cảnh quan, mà còn đóng vai trò điều tiết dòng chảy, điều hòa nhiệt độ, mang đến môi trường sống trong lành và xanh mát cho cư dân. Dữ liệu từ báo cáo đánh giá đa dạng sinh học khảo sát tại thời điểm tháng 12/2022 cho thấy nhiệt độ trong công viên Celadon City luôn thấp hơn 1-3 độ C so với các khu vực dân cư khác do diện tích cây xanh tại khu đô thị duy trì tỷ lệ 1/5.

Công viên trung tâm quy mô trên 16,4 ha, cùng diện tích mặt nước rộng lớn đến từ 3 hồ điều hoà giúp điều tiết nền nhiệt độ. Nhờ đó, mỗi cư dân tại khu đô thị được thụ hưởng mật độ cây xanh lên đến 18 m2 một người. Theo khuyến nghị của tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi người cần không gian xanh cách nhà không quá 300 m, các thành phố cần tỷ lệ cây xanh 10-15 m2 một người.

Mục tiêu phát triển đa dạng sinh học trong khu đô thị

Trong bối cảnh đô thị hoá ảnh hưởng lớn tới môi trường sống, người dân ngày càng nhận thức rõ giá trị về mặt sức khoẻ thể chất và tinh thần của việc sống hoà mình giữa thiên nhiên. Do đó, Celadon City không ngừng nỗ lực phát triển bền vững đa dạng sinh học trong môi trường sống của khu đô thị nhằm góp phần cải thiện sức khoẻ, nâng cao chất lượng sống, môi trường sống lâu dài cho cư dân.

Cách đây 15 năm khi bắt tay vào xây dựng Celadon City, những nhà phát triển bất động sản của Gamuda Land đã đặt mục tiêu phát triển khu đô thị này thành một môi trường lý tưởng cho cả con người và thiên nhiên. Bền bỉ với mục tiêu ấy, từ chiến lược, Gamuda Land đã quan tâm thường xuyên tới sự phát triển của đa dạng sinh học tại khu đô thị, thể hiện qua các báo cáo đa dạng sinh học định kỳ phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu và Dịch vụ Sinh vật cảnh (Hội Sinh vật cảnh TP HCM) thực hiện.

Điều này trở thành một trong những yếu tố quan trọng, tạo niềm tin yêu gắn kết của cư dân đang sinh sống tại đây với khu đô thị, cũng như thu hút nhiều khách hàng tiếp tục quan tâm. Theo chủ đầu tư, khi chất lượng sống được nâng cao, sự gia tăng giá trị cho bất động sản sau bàn giao tại khu đô thị sinh thái phía Tây này cũng được đảm bảo.

Không gian rộng lớn, nơi thường diễn ra các sự kiện cộng đồng tại Diamond Centery. Ảnh: Gamuda Land

Sức hút này được ghi nhận ở Diamond Centery, phân khu cao cấp nhất toàn khu đô thị. Hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp giúp cư dân tận hưởng không gian nghỉ dưỡng ngay thềm nhà.

Chủ đầu tư cho biết, các sản phẩm của Diamond Centery đã đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; khách hàng có thể làm sổ hồng sau khi nhận bàn giao.

Song Anh