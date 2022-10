Khu đô thị Phúc An Ashita hưởng lợi từ quy hoạch

Bình DươngVị trí nằm tại Bàu Bàng, Bình Dương, dự án có tiềm năng nhờ dư địa địa phương lớn, đồng thời được hưởng lợi từ quy hoạch đồng bộ và hạ tầng giao thông.

Mới đây, đơn vị phát triển dự án Trần Anh Group tung ra thị trường 150 sản phẩm còn lại của dự án khu đô thị Phúc An Ashita. Trước đó, khu đô thị này đã thu hút được nhiều các nhà đầu tư vì nhiều yếu tố.

Hiện nay, Bàu Bàng có khoảng hơn 20 dự án bất động sản lớn nhỏ. Trong số đó có một vài dự án được đầu tư chất lượng và phát triển bất động sản nhà liền thổ xây sẵn, còn lại tập trung là đất nền. Do đó, các khu đô thị như Phúc An Ashita đang rất được quan tâm.

Phúc An Ashita có hơn 400 căn gồm nhà phố vườn, biệt thự, shophouse đã xây sẵn phần thô, người sở hữu chỉ cần hoàn thiện nội thất có thể dọn vào ở ngay. Đại diện Trần Anh Group cho biết, hướng phát triển của dự án là tập trung vào môi trường và tiện ích, nhằm mang đến cho khách hàng, đặc biệt là các chuyên gia đang làm việc trong khu công nghiệp tại Bàu Bàng một mức sống cao.

Tổng thể khu đô thị Phúc An Ashita. Ảnh: Trần Anh Group

Nằm ngay trong nội khu là công viên kiểu Nhật mới mẻ, không chỉ làm đẹp mỹ quan mà còn đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, tận hưởng không gian xanh cho cư dân trong khu đô thị.

Ông Đặng Thanh Tuấn, cư dân tại Phúc An Ashita chia sẻ lý do lựa chọn an cư tại đây vì đã gắn bó với Bàu Bàng rất lâu rồi. "Với một khu đô thị như Phúc An Ashita tôi cảm thấy vui khi được sống trong môi trường chất lượng đồng thời cũng nhìn được Bàu Bàng phát triển mạnh mẽ, thay đổi về hạ tầng, nâng cao đời sống người dân", ông Tuấn nói.

Ông Trần Thanh Tuấn, cư dân của Phúc An Ashita. Ảnh: Trần Anh Group

Từ dự án, chỉ mất vài phút di chuyển đến các điểm trung tâm hành chính, hệ thống ngân hàng, trường học, bệnh viện... Đặc biệt là giáp trục đường huyết mạch QL 13, giúp lưu thông dễ dàng đến các khu vực lân cận. Đảm bảo chắc chắn giá trị tài sản bất động sản trong tương lai.

Trần Anh Group nhận định, Bàu Bàng đang được được tập trung đầu tư về hạ tầng, nhằm kết nối đến các khu vực, khơi thông giao thương và thu hút người dân đến sinh sống, làm việc.

Chia sẻ lý do chọn thị trường mới Bàu Bàng để phát triển bất động sản nhà ở, đại diện Trần Anh Group cho biết, doanh nghiệp nhìn thấy thị trường Bàu Bàng vẫn còn nằm ở giai đoạn đầu phát triển, có thể nói còn rất nhiều dư địa. Doanh nghiệp cũng khảo sát kỹ về tiềm năng của địa phương như nguồn cầu về sản phẩm, tốc độ gia tăng giá trị sản phẩm. Bàu Bàng là nơi đang thiếu nguồn cung về nhà ở rất lớn.

Được biết, Trần Anh Group là một trong những doanh nghiệp phát triển bất động sản trên thị trường đã góp mặt tại Bàu Bàng vào thời gian đầu, tập trung chủ yếu là nhà phố và biệt thự xây sẵn.

Quy hoạch sử dụng đất của Bàu Bàng đã được duyệt đến năm 2030 sẽ có 10 khu công nghiệp với tổng diện tích đất là 6.796,8ha, tăng gấp 6,2 lần so với năm 2020. Thực tế cho thấy, ở các khu vực như Dĩ An, Thuận An, khi các khu công nghiệp hình thành thu hút hàng ngàn lao động cũng như chuyên gia trong và ngoài nước đến sinh sống, làm việc, kéo theo nhu cầu về nhà ở tăng lên. Đối với các chuyên gia, việc lựa chọn nhà ở cũng khắt khe hơn về chất lượng, tiện ích.

Do đó, việc chọn đầu tư nhà ở chất lượng cao tại Bàu Bàng chính là đi trước đón đầu nguồn cầu hiện nay cũng như trong thời gian tới.

Hệ thống giao thông được tỉnh Bình Dương phát triển mang đến cho Bàu Bàng nhiều cơ hội đầu tư. Bên cạnh quốc lộ 13 đã mở rộng lên 6 làn xe, đại lộ Mỹ Phước - Tân Vạn - Bàu Bàng dài 62km, vốn đầu tư 4.300 tỷ đồng, kết nối từ trung tâm hành chính Bàu Bàng đến ngã 3 Tân Vạn (quốc lộ 1) sẽ giúp kết nối và rút ngắn đáng kể thời gian lưu thông, vận chuyển hàng hóa từ các khu công nghiệp tại Bàu Bàng đến TP HCM, Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai), cảng Cát Lái (TP HCM) và cụm cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải (Bà Rịa Vũng Tàu).

Bên cạnh đó, Bàu Bàng còn một loạt dự án lớn đang chuẩn bị đầu tư như cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Bàu Bàng - Chơn Thành (vốn đầu tư giai đoạn 1 24.274 tỷ đồng), đường tạo lực Bàu Bàng - Phú Giáo - Bắc Tân Uyên, đường Mỹ Phước - Bàu Bàng, Đường tỉnh 750, Đường tỉnh 749C, Đường tỉnh 741B, Vành đai 4, Vành đai 5... Tất cả biến Bàu Bàng thành một đại công trường nhộn nhịp, mở ra cơ hội thu hút đầu tư, kinh doanh mua bán cho cư dân.

Yên Chi