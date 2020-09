Khu đô thị ở Phú Quốc thu hút nhiều nhà đầu tư miền Tây

Cách Cần Thơ 30 phút bay, Phú Quốc với sự đầu tư bài bản vào hệ sinh thái nghỉ dưỡng, là điểm đến thu hút nhiều nhà đầu tư miền Tây.

Hệ sinh thái nghỉ dưỡng đẳng cấp của tập đoàn Sun Group đang hình thành tại Nam đảo góp phần đưa Phú Quốc tăng trưởng mạnh mẽ về doanh thu du lịch, dịch vụ... nhiều năm qua. Trong hành trình đến với Nam Phú Quốc, du khách sẽ được lựa chọn vô số cơ sở lưu trú từ độc bản, riêng tư như Sun Premier Village The Eden Bay tại rẻo đất hai mặt biển; hay sang trọng xa hoa như khu nghỉ dưỡng từng diễn ra vô số lễ cưới triệu đô JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay. Ngoài ra, tại Nam Phú Quốc còn có nhiều cơ sở lưu trú có không gian hiện đại, trẻ trung như Residences Phu Quoc Emerald Bay cùng nhiều khách sạn, biệt thự biển đa phong cách.

Những trải nghiệm vui chơi giải trí như cáp treo Hòn Thơm, công viên nước hiện đại hàng đầu Đông Nam Á, những đại lộ mua sắm sầm uất và một khu đô thị mang màu sắc địa phương cũng nằm ngay trong hệ sinh thái Nam đảo, chỉ cách nơi lưu trú của du khách vài bước chân. Thời gian lưu trú của khách du lịch tại Nam đảo cũng vì thế mà kéo dài tới 4-5 ngày, thậm chí nhiều hơn.

Cáp treo Hòn Thơm - điểm nhấn của Nam đảo.

"Chính sức hấp dẫn của hệ sinh thái nghỉ dưỡng tỷ đô đã tạo nên cực nam châm dẫn lối nhiều nhà đầu tư Cần Thơ tới Nam Phú Quốc tìm kiếm cơ hội đầu tư sinh lời ở mô hình phát triển du lịch. Đặc biệt, sau khi đường bay Cần Thơ - Phú Quốc mở cửa, rút ngắn thời gian di chuyển chỉ còn 30 phút, đảo Ngọc càng trở thành bến đỗ mới của một số nhà đầu tư địa ốc Cần Thơ", lãnh đạo Sun Group chia sẻ.

Giá trị kép của khu đô thị đảo Phú Quốc

Theo ghi nhận của một số sàn bất động sản tại Nam Phú Quốc, dòng sản phẩm thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư miền sông nước vừa đáp ứng tiêu chí đầu tư sinh lời, đồng thời phải trở thành ngôi nhà thứ hai, nơi thế hệ sau có thể định cư, lập nghiệp.

Được quy hoạch trên diện tích 35 ha với 853 căn nhà phố thương mại, Sun Grand City New An Thoi là khu đô thị đảo nằm trong 6% quỹ đất ít ỏi của Phú Quốc, lại sở hữu vị trí ở cửa ngõ dẫn vào tổ hợp giải trí Sun World Hon Thom Nature Park, là một trong những dự án được nhiều nhà đầu tư ở miền Tây, trong đó có nhà đầu tư Cần Thơ quan tâm.

Diện tích lớn khiến Sun Grand City New An Thoi dễ dàng tùy biến nhiều loại hình kinh doanh.

Mỗi căn nhà phố Sun Grand City New An Thoi sở hữu thiết kế hiện đại, tối ưu công năng với 5 tầng, mặt tiền rộng tới 7,5 m - 8 m thoáng rộng, diện tích sử dụng lên tới 600 m2, linh hoạt để kinh doanh.

Đón trọn dòng khách tới vui chơi ở Hòn Thơm qua đại lộ New An Thoi, các căn nhà phố tại đây dễ dàng biến hóa thành các loại hình dịch vụ như homestay, mini hotel, showroom bán ngọc trai chất lượng cao, xưởng sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ... Hơn nữa, với quy hoạch dạng khối, từng được áp dụng ở các thủ đô lớn như Barcelona (Tây Ban Nha), những trục đường tại Sun Grand City New An Thoi đều liên kết xuyên suốt, giúp tận dụng tối đa không gian công cộng, gia tăng hiệu suất kinh doanh.

Không chỉ phù hợp cho các loại hình dịch vụ, thương mại, Sun Grand City New An Thoi còn được kiến tạo để trở thành khu đô thị kiểu mẫu. Chủ đầu tư Sun Group đã quy hoạch tới 4 công viên theo từng chủ đề khác nhau. Ở đó, cư dân, khách du lịch được thỏa mãn đủ giác quan. Chẳng hạn, công viên Seta lấy cảm hứng từ quảng trường âm nhạc Scala Piazza tại Milan, công viên Limoni với một khu vườn cây trái trĩu quả dành cho cư dân nhí, công viên Riva mang cảm hứng từ cánh đồng nho Magna Graecia của vùng đất Amalfi, và cuối cùng là công viên Pino nơi du khách có thể nghỉ chân lắng nghe tiếng sóng biển vỗ rầm rì.

Khu đô thị quy hoạch đầy đủ cảnh quan, tiện ích, kỳ vọng nâng tầm chất lượng cuộc sống của người dân lên một tầm cao mới.

Không gian công viên xanh mát tại khu đô thị.

Để sở hữu Sun Grand City New An Thoi, nhà đầu tư chỉ cần đóng trước 30% với gói hỗ trợ vay 70%, ân hạn nợ gốc tới 24 tháng. Đây là cơ hội lớn, tạo điều kiện cho nhà đầu tư không chịu áp lực tài chính, hoặc vẫn có thể dư giả đầu tư, kinh doanh, tạo dòng tiền xoay vòng.

Lãnh đạo Sun Group kỳ vọng, sắp tới, khi Phú Quốc chính thức trở thành thành phố và An Thới lên phường trung tâm, giá bất động sản nơi đây sẽ tăng. Và Sun Grand City New An Thoi sẽ là sản phẩm đầu tư chiến lược, hấp dẫn trên thị trường bất động sản năm 2020.

9h thứ Bảy ngày 19/9 tại khu nghỉ dưỡng JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa, Phú Quốc sẽ diễn ra sự kiện "Một vị thế trung tâm - Vạn tương lai thịnh vượng", nhằm giới thiệu tới khách hàng quần thể thương mại tại Nam Phú Quốc.

