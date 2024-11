Khu đô thị Nghia Dan New Center hơn 9,6 ha tại Nghệ An

Nghệ AnChủ đầu tư dành 50% diện tích xây dựng cho không gian xanh và hệ thống giao thông nội khu.

Nghia Dan New Center do Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhân Bình và Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc Phòng (MHDI) phát triển. Dự án được kỳ vọng mang lại tiềm năng đầu tư và góp phần thay đổi diện mạo, nâng cao chất lượng sống cho cư dân khu vực khi hội tụ các yếu tố như vị trí trung tâm, quy mô cùng các tiện ích phong phú, hiện đại.

Vị trí đắc địa

Huyện Nghĩa Đàn nằm tại trung tâm Tây Bắc Nghệ An, là trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, thu hút các tập đoàn kinh tế lớn và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực. Nghia Dan New Center nằm tại trung tâm huyện, dễ dàng tiếp cận các tiện ích giáo dục, y tế, hành chính.

Bên cạnh đó, dự án còn sở hữu lợi thế từ mạng lưới giao thông chiến lược với các tuyến đường cao tốc và quốc lộ như CT01, QL36, QL48A, đường mòn Hồ Chí Minh và QL15. Những tuyến đường này giúp kết nối nhanh chóng giữa các tỉnh thành lớn như Hà Nội và Vinh, đồng thời thúc đẩy giao thương liên vùng, tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân và doanh nghiệp trong khu vực.

Nghia Dan New Center sở hữu vị trí giao thông thuận tiện. Ảnh: Nhân Bình Invest

Khu dân cư hiện đại Nghĩa Đàn được quy hoạch trên tổng diện tích 96.339m², trong đó hơn 50% diện tích dành cho không gian xanh và hệ thống giao thông nội khu, tạo môi trường sống gần gũi với thiên nhiên và giúp cư dân dễ dàng di chuyển trong khu vực. Theo chủ đầu tư, các tuyến đường nội bộ rộng rãi, gấp đôi so với các khu dân cư hiện tại, giúp nâng cao chất lượng giao thông và tối ưu hóa trải nghiệm sống cho cư dân.

Dự án gồm 200 lô nhà liền kề, 38 lô biệt thự và 19 lô shophouse, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ an cư, đầu tư đến kinh doanh. Khu shophouse hứa hẹn cung cấp các dịch vụ thiết yếu, đáp ứng nhu cầu mua sắm và giải trí của cư dân. Công viên rộng lớn kết hợp không gian xanh tạo bầu không khí trong lành, nơi cư dân có thể thư giãn và tái tạo năng lượng sau mỗi ngày dài bận rộn.

Dự án cung cấp đa dạng loại hình bất động sản. Ảnh: Nhân Bình Invest

Chủ đầu tư cam kết về chất lượng và tiến độ

Từ giai đoạn thiết kế đến thi công, dự án được giám sát bởi các đơn vị chuyên nghiệp, sử dụng vật liệu xây dựng đạt tiêu chuẩn nhằm mang đến cho cư dân môi trường sống an toàn và bền vững.

Chủ đầu tư cam kết tiến độ thi công đúng hạn. Theo đó, dự án được triển khai theo kế hoạch với sự phối hợp của các nhà thầu giàu kinh nghiệm, đảm bảo bàn giao đúng hạn cho khách hàng.

Nghia Dan New Center chú trọng đến các tiện ích như khu vui chơi, công viên, khu shophouse thương mại, tạo nên khu đô thị phù hợp cho mọi đối tượng khách hàng.

Khu đô thị hiện đại Nghia Dan New Center hội tụ đầy đủ các yếu tố của một khu đô thị tiện tích đẳng cấp. Ảnh: Nhân Bình Invest

Là dự án quy mô lớn tại huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An, Nghia Dan New Center được kỳ vọng góp phần nâng tầm diện mạo đô thị và phát triển kinh tế khu vực. Theo chủ đầu tư, dự án còn có lợi thế về khả năng tăng trưởng giá trị trong tương lai khi khu vực này đang nằm trong định hướng phát triển chiến lược của tỉnh Nghệ An.

"Các công trình hạ tầng và giao thông trong khu vực liên tục được nâng cấp, mở rộng, giúp kết nối Nghĩa Đàn với các vùng lân cận thuận lợi hơn bao giờ hết. Điều này không chỉ gia tăng giá trị bất động sản tại dự án mà còn thúc đẩy nhu cầu mua bán và đầu tư trong khu vực", đại diện Nhân Bình Invest chia sẻ thêm.

Song Anh