Khu đô thị lớn nhất Nghệ An lần đầu tổ chức giải chạy

Khu đô thị quy mô gần 200 ha dự kiến là nơi tổ chức giải chạy Eco Central Park Marathon với các cự ly 3, 5, 10 và 21km dành cho cư dân, người yêu thể thao, ngày 15/3/2026.

Nhà sáng lập Ecopark là chủ đầu tư bất động sản sở hữu giải chạy mang thương hiệu riêng, đã tổ chức 6 mùa giải tại khu đô thị hiện hữu. Trong đó, khu đô thị Eco Central Park tại Nghệ An lần đầu đăng cai, đánh dấu bước mở rộng sân chơi thể thao xanh tới miền Trung.

Giải gồm bốn cự ly mang tên bốn mùa. Spring (3 km) cho người mới bắt đầu, Summer (5 km) thiết kế nhiều năng lượng, Autumn (10 km) mang tinh thần thư giãn và Winter (21 km) nhiều thử thách. Theo ban tổ chức, mỗi runner có thể chọn cho mình hành trình phù hợp, vừa rèn luyện thể chất vừa tận hưởng cảnh quan xanh mát giữa lòng đô thị. Thiết kế đường chạy đi qua các trục đại lộ, uốn quanh hồ Thiên Nga rộng 10 ha, len giữa thảm thực vật bản địa và các tuyến phố phủ bóng cây.

VĐV tham gia giải chạy Ecopark Marathon các mùa trước.

Ông Nguyễn Thành Quang, Phó giám đốc Kinh doanh Ecopark, cho biết sau sáu mùa giải tại Ecopark Hưng Yên, đơn vị mong muốn đưa tinh thần sống khỏe, sống xanh và kết nối cộng đồng đến nhiều vùng đất hơn. "Eco Central Park Marathon vừa mang tinh thần thể thao, vừa là cách chúng tôi lan tỏa lối sống hạnh phúc, bền vững tới cư dân miền Trung", ông nói.

Đại đô thị Eco Central Park hiện là khu đô thị sinh thái quy mô lớn nhất Nghệ An, tại phường Trường Vinh. Dự án do nhà sáng lập Ecopark phát triển từ năm 2023, hướng đến hình mẫu "đại đô thị xanh lớn bậc nhất miền Trung" với không gian mặt nước và cây xanh chiếm phần lớn diện tích.

VĐV chạy ngang không gian cây xanh, mặt nước. Ảnh: Ecopark

Sau gần ba năm kiến tạo, dự án đã cải tạo đất, trồng hơn 10.000 cây bóng mát và phủ xanh 180.000 m2 với hơn 100 loài thực vật. Eco Central Park có 21 ha mặt nước được thiết kế tuần hoàn, giúp điều hòa vi khí hậu, hạ nhiệt trung bình 5 độ C so với khu vực lân cận.

Hệ thống tiện ích đang dần hoàn thiện gồm Quảng trường Ánh sáng 35.000 m2, trục cảnh quan dài 1,5 km. Dự án còn có công viên chủ đề Campus Park 15.000 m2 dành cho trẻ em học tập, vui chơi, khám phá và 20 sân thể thao cùng phức hợp thương mại 11.200 m2. Đặc biệt, trường liên cấp FPT Vinh đã khởi công, dự kiến tuyển sinh từ năm học 2026–2027.

Theo đại diện chủ đầu tư, việc tổ chức giải chạy là một phần trong chiến lược phát triển cộng đồng cư dân năng động, gắn bó với thiên nhiên. Trước đó, tại Ecopark Hưng Yên, đơn vị có giải chạy riêng cùng các CLB khiêu vũ, câu cá, cờ vua, yoga... "Kiến tạo hạ tầng quan trọng, nhưng kiến tạo lối sống xanh, sống khỏe, sống hạnh phúc mới là giá trị cốt lõi của mỗi đô thị của nhà sáng lập Ecopark", ông Nguyễn Thành Quang nhấn mạnh.

Không gian sống tại khu đô thị Eco Central Park. Ảnh: Ecopark

Eco Central Park Marathon được kỳ vọng tổ chức thường niên, góp phần tạo bản sắc riêng cho khu đô thị, đồng thời đưa hình ảnh đại đô thị xanh lớn bậc nhất miền Trung tới cộng đồng yêu thể thao cả nước.

Hoài Phương