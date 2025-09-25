Khu đô thị hơn 48 ha gần hai cửa khẩu tại Móng Cái

Quảng NinhKhu đô thị Vera Diamond City quy mô 48,8 ha do Vinaconex phát triển, nằm giữa hai cửa khẩu quốc tế Móng Cái và Bắc Luân II.

Những năm gần đây, Móng Cái ghi nhận tốc độ phát triển hạ tầng giao thông và thương mại biên giới. Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái dài khoảng 80 km rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Móng Cái còn hơn 3 giờ, kết nối trực tiếp tới khu vực cửa khẩu Bắc Luân II. Bên cạnh đó, cửa khẩu này cũng đã mở thông quan khách du lịch từ cuối năm 2023, tạo thêm điều kiện thúc đẩy thương mại và du lịch. Địa phương cũng khôi phục tuyến vận tải hành khách quốc tế Đông Hưng (Trung Quốc) - Móng Cái - Tiên Yên, bổ sung kênh kết nối liên vùng mới.

Sự phát triển của Móng Cái không dừng lại ở giao thương. Khu vực này được kỳ vọng trở thành trung tâm kinh tế biên mậu, nơi thương mại, dịch vụ và logistics phát triển song hành, qua đó, tạo sức bật cho thị trường bất động sản, đưa vùng đất từng được cho là xa xôi thành điểm đến tiềm năng, thu hút dòng vốn đầu tư từ Hà Nội và nhiều tỉnh thành lân cận.

Sơ đồ vệ tinh khu đô thị Vera Diamond City nằm giữa hai cửa khẩu quốc tế. Ảnh: Vinaconex

Vera Diamond City do Vinaconex làm chủ đầu tư tọa lạc ngay trên trục đại lộ Hòa Bình 44 m và đại lộ 50 m - hai tuyến huyết mạch của Móng Cái, đồng thời nằm giữa hai cửa khẩu quốc tế. Vị trí này giúp khu đô thị tiếp cận các đầu mối giao thương, cơ quan hành chính và dịch vụ hiện hữu của khu vực.

Khoảng cách di chuyển đến Hà Nội cũng được rút ngắn còn chưa đầy 3 giờ được kỳ vọng mở ra tiềm năng phát triển dài hạn khi hoạt động thương mại xuyên biên giới ngày càng sôi động.

Dãy nhà liền kề được thiết kế theo phong cách châu Âu tại dự án. Ảnh: Vinaconex

Điểm nhấn của Vera Diamond City còn đến từ quy hoạch hướng tới sự bền vững. Chủ đầu tư cho biết, ưu tiên không gian công cộng, với tỷ lệ khoảng 30% diện tích cho công trình và 70% dành cho cây xanh, cảnh quan, đường nội khu và tiện ích cộng đồng. Mục tiêu là tạo môi trường sống thông thoáng, giảm mật độ xây dựng, đồng thời duy trì giá trị sử dụng dài hạn cho cư dân.

Cư dân tương lai được thụ hưởng hệ thống tiện ích nội khu gồm hơn 30 hạng mục ở phạm vi đi bộ như bể bơi bốn mùa, các dãy nhà phố thương mại với mặt tiền rộng khoảng 8-10 m, cùng các công trình dịch vụ, thương mại. Các dãy nhà liền kề sử dụng phong cách kiến trúc châu Âu nhằm tạo điểm nhấn cảnh quan cho toàn khu.

Không gian thể thao với sân pickleball đang thành hình. Ảnh: Vinaconex

Đại diện dự án cho biết, nhiều hạng mục hạ tầng và tiện ích được triển khai, gồm cảnh quan, đường nội khu và khu thể thao. Đáng chú ý, khu thể thao với các sân pickleball cơ bản sẵn sàng đi vào khai thác. Chủ đầu tư khẳng định mục tiêu bám sát tiến độ, hướng đến sớm hình thành cộng đồng cư dân và hoạt động kinh doanh tại chỗ.

Hàng cây, thảm cỏ, đường nội khu xuyên suốt trên toàn dự án. Ảnh: Vinaconex

Vera Diamond City được kỳ vọng bổ sung nguồn cung nhà ở, thương mại cho khu vực cửa ngõ phía Bắc Quảng Ninh, đồng thời là tài sản bền vững cho tương lai. Chủ đầu tư mong muốn, sự phát triển của dự án sẽ phản ánh sự thay đổi trong nhận thức về giá trị của bất động sản vùng biên mậu.

Song Anh