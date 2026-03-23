Khu đô thị Hateco Đông Anh được chấp thuận chủ trương đầu tư

Khu đô thị Hateco Đông Anh quy mô hơn 42 ha, định hướng TOD, kết nối metro, quy mô dân số dự kiến khoảng 18.000 người.

Dự án có tên thương mại là The InterCentral do Tập đoàn Hateco tại xã Vĩnh Thanh (huyện Đông Anh cũ) làm chủ đầu tư. Khu đô thị tọa lạc tại khu vực vành đai 3, ngay cửa ngõ Bắc Hà Nội, được định hướng phát triển theo mô hình T.O.D (Transit Oriented Development - đô thị lấy giao thông công cộng làm trung tâm), kết nối trực tiếp với nhà ga của hai tuyến đường sắt đô thị quan trọng là Metro số 4 và Metro số 6.

Theo đại diện chủ đầu tư, định hướng phát triển dự án được đánh giá phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị dài hạn của Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm. Tổng vốn đầu tư của dự án dự kiến khoảng 25.228 tỷ đồng. Dự án hướng tới hình thành khu đô thị mới có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, cung cấp nhà ở, công trình công cộng và dịch vụ thương mại chất lượng, đáp ứng nhu cầu sinh sống, làm việc của người dân.

Phối cảnh dự án The InterCentral. Ảnh: Hateco

The InterCentral có quy mô hơn 42 ha, gồm nhiều chức năng khác nhau. Trong đó đất công cộng và hỗn hợp khoảng 21.955 m2; đất cây xanh, công viên, mặt nước khoảng 109.349 m2 (bao gồm hồ điều hòa hơn 72.000 m2); đất ở khoảng 126.015 m2 với cả nhà ở cao tầng, thấp tầng. Ngoài ra còn có đất dành cho trường học, y tế, công trình văn hóa, đất cây xanh nội khu, giao thông nội bộ và hạ tầng kỹ thuật.

Mật độ xây dựng gộp khoảng 27%, hệ số sử dụng đất khoảng 3,81 lần. Công trình có chiều cao từ 1 đến 60 tầng và quy mô dân số dự kiến khoảng 18.000 người. Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn từ quý I/2026 đến quý IV/2030.

Theo đại diện chủ đầu tư, thị trường bất động sản Hà Nội những năm gần đây chứng kiến sự dịch chuyển mạnh về các cực tăng trưởng mới, trong đó khu vực phía Bắc sông Hồng vẫn được đánh giá là "vùng đất còn dư địa lớn" nhưng chưa được khai thác tương xứng. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện khu đô thị The InterCentral hiện thực hóa xu hướng mô hình TOD: phát triển không gian mật độ tối ưu gắn liền với các trục giao thông công cộng huyết mạch.

Chủ đầu tư cho biết thêm, nhờ lợi thế kết nối, The InterCentral được đánh giá có tiềm năng hình thành "Super Hub" - Siêu trung tâm, nơi giao thoa của các dòng lưu chuyển đô thị, đồng thời tạo ra không gian phát triển sôi động cho thương mại, dịch vụ và cộng đồng cư dân hiện đại. Thực tế tại các đô thị lớn như Tokyo, London hay Singapore cho thấy mô hình TOD thường gắn với sự hình thành các trung tâm phát triển mới.

Đại diện doanh nghiệp cho biết thêm, đối với thị trường, yếu tố pháp lý và năng lực chủ đầu tư đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính ổn định của dự án. Trong bối cảnh đó, việc hình thành khu đô thị The InterCentral được kỳ vọng góp phần thay đổi diện mạo khu vực phía Bắc Hà Nội, bổ sung nguồn cung mới cho thị trường.

Bên cạnh lĩnh vực bất động sản, Tập đoàn Hateco còn tham gia đầu tư trong các lĩnh vực logistics, hạ tầng khu công nghiệp và cảng biển. Doanh nghiệp đã triển khai một số dự án như khu công nghiệp Bắc Tiền Phong (DEEP C), cảng container quốc tế Hateco Hải Phòng và cảng cạn ICD Long Biên. Gần đây, liên danh Hateco Group và AMPT, thành viên Tập đoàn A.P. Moller-Maersk, được lựa chọn làm nhà đầu tư dự án cảng container Liên Chiểu tại Đà Nẵng với tổng mức đầu tư hơn 45.000 tỷ đồng.

Hoàng Đan