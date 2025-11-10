Khu đô thị Đoàn Ngoại giao, Tây Hồ Tây dự kiến có giá đất cao nhất Hà Nội

Đoàn Ngoại giao, Tây Hồ Tây là hai khu đô thị giá cao nhất của Hà Nội, với 114,2 triệu đồng một m2, theo dự thảo bảng giá đất mới.

Tại dự thảo đang tham vấn ý kiến, Hà Nội vẫn có 5 khu đô thị có giá đất 100 triệu đồng mỗi m2 như bảng giá hiện hành, gồm Tây Hồ Tây, Đoàn Ngoại Giao, Thành phố giao lưu, Nam Trung Yên và Mỹ Đình - Mễ Trì.

Tuy nhiên, giá đất ở vị trí 1 (các thửa giáp mặt đường) của khu đô thị Đoàn Ngoại Giao dự kiến tăng gần 6%, lên bằng với Tây Hồ Tây - khoảng 114,2 triệu đồng một m2. Trong khi đó, giá tại khu Tây Hồ Tây nhích nhẹ khoảng 1%.

Hiện tại, Tây Hồ Tây là khu đô thị có giá cao nhất trên bảng giá đất với 113,1 triệu đồng mỗi m2, kế đến là Nam Trung Yên 109,3 triệu một m2. Các vị trí tiếp theo là Đoàn Ngoại giao, Thành phố Giao lưu và Mỹ Đình - Mễ Trì lần lượt 107,8 triệu, 104,2 triệu, và gần 100,7 triệu đồng mỗi 2.

Ở dự thảo bảng giá mới, giá đất vị trí 1 tại khu đô thị Nam Trung Yên được đề xuất tăng 1% lên 110,4 triệu mỗi m2. Khu đô thị Thành phố Giao lưu, Mỹ Đình - Mễ Trì có thể đắt thêm 2%, lên hơn 106,3 triệu và 102,7 triệu đồng một m2.

Ngoài ra, một số khu đô thị khác cũng được đề xuất điều chỉnh giá tiệm cận mức 100 triệu đồng một m2 như Nam Thăng Long (99 triệu), Yên Hòa (99 triệu), Cổ Nhuế (95,5 triệu), Cổ Nhuế - Xuân Đỉnh (95,5 triệu).

5 khu đô thị ở Hà Nội trên 100 triệu đồng một m2 tại dự thảo bảng giá đất:

TT Khu đô thị Giá hiện tại (*) Giá mới đề xuất 1 Tây Hồ Tây 113,1 114,2 2 Nam Trung Yên 109,3 110,4 3 Đoàn Ngoại Giao 107,8 114,2 4 Thành phố giao lưu 104,2 106,3 5 Mỹ Đình - Mễ Trì 100,7 102,7

(*) Đơn vị: triệu đồng một m2

Bảng giá đất mới của Thủ đô dự kiến áp dụng từ 1/1/2026. Tại dự thảo lần này, giá đất được chia thành 17 khu vực sau sắp xếp đơn vị hành chính, thay vì theo quận, huyện như trước đây. Khu vực 1 - các phường trong vành đai 1 - có giá cao nhất gồm Tây Hồ, Ngọc Hà, Ba Đình, Giảng Võ, Ô Chợ Dừa, Hoàn Kiếm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Cửa Nam và Hai Bà Trưng.

Trong đó, giá đất ở có mức cao nhất trên 702 triệu đồng một m2 áp dụng cho thửa giáp mặt đường (vị trí 1) tại loạt tuyến đường như Bà Triệu (đoạn từ Hàng Khay đến Trần Hưng Đạo), Đinh Tiên Hoàng, Hai Bà Trưng (từ Lê Thánh Tông đến Quán Sứ).

2% cũng là mức đề xuất tăng chung tại khu vực 2 (gồm phường trong vành đai 2) và khu vực 3 (địa bàn từ vành đai 2 đến vành đai 3); khu vực 4 và 5 (các phường ngoài vành đai 3 bên hữu sông Hồng trừ Chương Mỹ, Sơn Tây, Tùng Thiện). Khu vực 6 có mức tăng tương tự, gồm phường trong ranh giới sông Hồng, sông Đuống và vành đai 3.

Giá đất ở được đề xuất tăng mạnh chủ yếu thuộc các xã ngoại thành. Trong đó, khu vực 9 (gồm 7 xã Liên Minh, Ô Diên, Đan Phượng, Hoài Đức, Dương Hòa, Đông Sơn, An Khánh) có thể tăng cao nhất với 26%. Mức giá mới cao nhất trong nhóm này là tại quốc lộ 32, đoạn từ giáp phường Xuân Phương đến ngã ba đường vào khu đô thị Kim Chung Di Trạch, khoảng 64,7 triệu đồng một m2. Bình quân giá đất ở với thửa giáp mặt đường tại khu vực này là 30,4 triệu đồng một m2, tăng 12% so với hiện hành (26,8 triệu mỗi m2).

Bảng giá đất điều chỉnh được dùng làm căn cứ để tính tiền bồi thường, xác định giá đất cho người tái định cư với người được bồi thường về đất ở; tính thuế sử dụng đất, thuế thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Bảng giá cũng được dùng điều chỉnh các khoản phí và lệ phí liên quan đến sử dụng, chuyển nhượng đất hoặc khi làm các thủ tục hành chính về đất đai...

Với người dân, trong các giao dịch đất đai nếu thỏa thuận giá đất thấp hơn bảng giá được công bố, cơ quan quản lý đất đai có thể yêu cầu xem xét lại tính hợp pháp của giao dịch. Dù giao dịch hợp pháp, người dân vẫn phải nộp thuế và phí dựa trên mức giá tối thiểu của bảng giá đất.

Anh Tú