Khu đô thị có 650 m mặt tiền sông Hậu

Mekong District rộng 18 ha với 650 m tiếp giáp sông Hậu, phát triển theo mô hình đô thị thương mại, dự kiến ra mắt quý IV năm nay.

Dự án nằm tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, do nhà phát triển bất động sản Hàn Quốc N.H.O làm chủ đầu tư, gồm nhà phố, biệt thự ven sông và khu phố thương mại.

Khu phố thương mại của Mekong District mang phong cách Indochine kết hợp hiện đại, gồm các dãy phố boutique xen kẽ quảng trường, khu tiện ích chuẩn resort và đường dạo ven sông. Chủ đầu tư cho biết sẽ hài hòa nhịp sống đô thị với nét văn hóa đặc trưng của miền Tây trong không gian sống.

Phối cảnh dự án nhìn từ dòng sông Hậu. Ảnh: N.H.O

Mekong District cách Đại học An Giang và Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang khoảng 5 phút di chuyển, mang lại lợi thế kết nối, đáp ứng nhu cầu sống tiện nghi của cư dân tại trung tâm hành chính - giáo dục của tỉnh.

Ngoài để ở, khu đô thị còn hướng đến không gian giao thương và du lịch. Khu phố thương mại tại dự án định hướng trở thành điểm dừng chân trên tuyến du lịch tâm linh từ Long Xuyên đến Châu Đốc, đồng thời mang lại giá trị khai thác cho chủ sở hữu.

Trong bối cảnh quỹ đất mặt tiền tại trung tâm Long Xuyên đang thu hẹp, Mekong District được đánh giá là mở ra cơ hội đầu tư tiềm năng. Theo ghi nhận của N.H.O, tại các tuyến phố trung tâm lân cận như Nguyễn Trãi, Hai Bà Trưng thuộc phường Long Xuyên, giá đất theo bảng giá niêm yết đạt 54 triệu đồng mỗi m2, trong khi giá giao dịch thực tế cao hơn 3-4 lần.

"Sự chênh lệch này phản ánh tốc độ tăng giá mạnh của phân khúc trung tâm và mở ra dư địa phát triển cho các dự án có vị trí đẹp, quy hoạch đồng bộ như Mekong District", đại diện N.H.O chia sẻ và kỳ vọng giá trị khu đô thị này có thể tiệm cận nhóm bất động sản cao cấp của thành phố.

Phối cảnh khu tiện ích theo phong cách nghỉ dưỡng nằm trong khuôn viên dự án. Ảnh: N.H.O

Mekong Districs cũng thừa hưởng lợi thế từ hạ tầng trọng điểm của An Giang như cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng với tổng vốn gần 45.000 tỷ đồng và nền tảng giáo dục - y tế gồm Đại học An Giang, Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang.

An Giang có diện tích khoảng 9.888 km2, quy mô dân số hơn 4,95 triệu người, là "cửa ngõ kép" biển - biên giới của đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, khu vực phường Long Xuyên được quy hoạch trở thành trung tâm dịch vụ, giáo dục và logistics của vùng. Với quy mô tới 18 ha, Mekong District kỳ vọng góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị bên dòng sông Hậu, nâng cao chất lượng sống tại khu vực.

Song Anh