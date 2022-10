Khu đô thị biệt lập hai mặt tiền sông tại Bình Dương

Bình DươngThe Oasis Riverside tận dụng lợi thế ven sông phát triển thành khu đô thị biệt lập, đáp ứng nhu cầu an cư tại Bình Dương.

Sở hữu vị trí thuận lợi trên mặt tiền đường Vành đai 4 và hai con sông bao bọc, The Oasis Riverside (Bến Cát, Bình Dương) được Công ty cổ phần Quốc tế Bắc Sài Gòn (SNI) kiến tạo thành khu đô thị xanh, khép kín và tiện nghi.

Lợi thế vị trí

The Oasis Riverside có quy mô 25 ha, tọa lạc trên đường Vành đai 4 (thị xã Bến Cát), cách quốc lộ 13 khoảng 500 m. Vị trí này giúp cho dự án trở thành giao điểm kết nối khu vực. Theo đó, Vành đai 4 là tuyến đường kết nối trực tiếp 5 tỉnh, thành phía Nam bao gồm Bình Dương, TP HCM, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong khi đó, quốc lộ 13 được xem là trục xương sống kết nối Bình Dương - Bình Phước - TP HCM.

Phối cảnh tổng thể khu đô thị The Oasis Riverside. Ảnh: SNI

The Oasis Riverside liền kề với trường Đại học quốc tế Việt Đức (hơn 12.000 sinh viên, giảng viên), trung tâm thương mại Go Mall Bến Cát (sắp triển khai) và nằm gần nhiều khu, cụm công nghiệp. Ngoài ra, bao quanh dự án là loạt tiện ích dịch vụ mua sắm, giáo dục, bệnh viện... của thị xã Bến Cát.

Điểm nhấn khu đô thị là được hai dòng sông Bình Minh và sông Thị Tính bao quanh, tạo cảnh quan xanh mát. Theo các chuyên gia, bất động sản ven sông từ lâu luôn có hấp lực với người mua bởi tính khan hiếm và sở hữu ưu điểm về không gian sống, phong thủy, đồng thời còn mang tiềm năng gia tăng giá trị dài hạn.

Cổng vào khu đô thị The Oasis Riverside. Ảnh phối cảnh: SNI

Đại diện chủ đầu tư đánh giá, sự xuất hiện của The Oasis Riverside có hai mặt giáp sông mang kỳ vọng thu hút quan tâm trên thị trường bất động sản Bình Dương.

"Hưởng lợi từ vị trí và cảnh quan xanh, khu đô thị mang kỳ vọng trở thành lựa chọn an cư tốt cho lực lượng lao động, giới chuyên gia, trí thức tại Bến Cát", đại diện SNI nhấn mạnh.

Điểm nhấn quy hoạch biệt lập

Trên diện tích hơn 25 ha, The Oasis Riverside được quy hoạch theo mô hình compound tất cả trong một (all in one), bao gồm đa dạng loại hình như shophouse, nhà liền kế vườn, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập... Đồng thời, chủ đầu tư SNI còn chú trọng phát triển kiến trúc cảnh quan và tiện ích, mang đến trải nghiệm sống tiện nghi cho cộng đồng cư dân.

Mô hình biệt lập, mật độ xây dựng thấp và nằm ven sông giúp cho The Oasis Riverside có khí hậu mát mẻ, không gian thoáng đãng. Ngoài ra, lợi thế quy hoạch này còn giúp khu đô thị như được bao quanh bởi hàng rào an ninh nhưng vẫn đảm bảo kết nối với các tiện ích xung quanh.

Dãy biệt thự song lập tại The Oasis Riverside. Ảnh phối cảnh: SNI

Tận dụng tối ưu lợi thế vị trí hai mặt sông, chủ đầu tư kiến tạo thêm khu công viên và đường dạo bộ trên trục đường ven sông nội khu dự án. Đây là không gian để cư dân luyện tập thể dục, chạy bộ, rèn luyện sức khỏe. Cộng hưởng với đó là loạt tiện ích nội khu hiện đại như hồ bơi, club house, khu trẻ em... đáp ứng cuộc sống tiện nghi, năng động.

Đại diện chủ đầu tư SNI cho biết, The Oasis Riverside có pháp lý hoàn thiện, được Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng và Địa ốc Việt Nhân phân phối độc quyền. Giai đoạn này, dự án giới thiệu ra thị trường 219 sản phẩm shophouse, liền kế vườn, biệt thự thuộc phân khu The Prime với giá trung bình từ 3,5-4,5 tỷ đồng mỗi căn. Khách hàng mua nhà sẽ được hỗ trợ vay vốn từ các ngân hàng với chính sách ưu đãi.

Hoàng Khải