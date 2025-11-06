Khu đô thị 3,5 tỷ USD tại khu Tây TP HCM dự kiến khởi công tháng 12

Khu đô thị Đại học quốc tế Berjaya quy mô 880 ha tại TP HCM dự kiến khởi công tháng 12, nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Toàn quốc kháng chiến.

Theo kết luận của Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được tại cuộc họp Tổ công tác đặc biệt, Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao khẩn trương lập trình, thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu, đồng thời hướng dẫn chủ đầu tư dự án Khu đô thị đại học quốc tế Berjaya lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt trong tháng 11, đảm bảo tối ưu hóa thời gian thực hiện.

UBND TP HCM cũng đề nghị các sở ngành liên quan và nhà đầu tư chủ động phối hợp, tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao, nhằm bảo đảm khởi công dự án đúng kế hoạch kỷ niệm 79 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2025) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV. Thành phố nhấn mạnh đây là mục tiêu cần ưu tiên tập trung triển khai nhanh.

Thị trường bất động sản khu Tây TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Dự án Khu đô thị đại học Quốc tế Berjaya, diện tích 880 ha tọa lạc tại xã Xuân Thới Sơn, TP HCM, được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2008 và vừa được phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tháng 1 năm nay. Dự án do Công ty cổ phần Đô thị Đại học quốc tế Berjaya Việt Nam làm chủ đầu tư.

Theo chủ trương mới, chủ đầu tư có 10 năm để hoàn thành dự án, bao gồm bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng, với tổng vốn đầu tư 59.000 tỷ đồng (tương đương 3,5 tỷ USD), tăng 3.000 tỷ so với giấy phép cấp năm 2008. Khu đô thị Đại học quốc tế Berjaya hướng tới phát triển khu đô thị đại học quốc tế gồm khu giáo dục từ tiểu học đến đại học, khu dân cư, thương mại - dịch vụ, giải trí, y tế, thể thao, công viên và công viên công nghệ thông tin.

Trong suốt 17 năm qua, dự án chậm triển khai chủ yếu do vướng mắc giải phóng mặt bằng. Tổng diện tích cần bồi thường 880 ha, song đến nay mới thực hiện được 116 ha. Những thay đổi liên tục của pháp luật đất đai và giai đoạn chủ đầu tư gặp khó khăn tài chính khiến dự án nhiều lần đứng trước nguy cơ "xóa sổ".

Việc dự án được điều chỉnh chủ trương đầu tư mới kỳ vọng giúp dự án sớm khởi công và hoàn thành trong vòng 10 năm tới, góp phần phát triển khu đô thị Tây Bắc TP HCM theo hướng hiện đại, đa chức năng.

Phương Uyên