Khu đô thị 10.000 ha ở Hà Nội dự kiến có sân vận động quy mô hàng đầu thế giới

Hà NộiKhu đô thị Olympic dự kiến có sân vận động Trống Đồng quy mô 135.000 chỗ, lớn thứ 2 thế giới theo số chỗ.

UBND xã Thường Tín vừa công khai đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án khu đô thị Olympic - khu B để tham vấn ý kiến tổ chức, cá nhân có liên quan. Tổng diện tích nghiên cứu cả khu đô thị này là 16.000 ha, trong đó diện tích thực hiện dự án khoảng 10.000 ha.

Trong đó, khu B của dự án có diện tích hơn 3.118 ha nằm tại các xã Thường Tín, Tam Hưng, Thượng Phúc, Dân Hòa với quy mô dân số khoảng 186.760 người. Khu này được bố trí hơn 1.700 ha đất ở để phát triển nhà liền kề, biệt thự cao 3-4 tầng, nhà chung cư cao tối đa 21 tầng (quy mô dân số hơn 13.000 người). Một số hạng mục khác gồm quảng trường, trung tâm thương mại, khách sạn, bệnh viện, resort từ trung cấp đến cao cấp, phục vụ nhu cầu lưu trú của các vận động viên và du khách.

Điểm nhấn của khu B là sân vận động mang tên "Trống Đồng", dự kiến được xây dựng trên diện tích hơn 48 ha. Theo bản thuyết minh của dự án, sân vận động lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn và chim Lạc, thể hiện khát vọng vươn lên của Việt Nam.

Theo thống kê của Ủy ban Olympic Quốc tế, sân lớn nhất hiện nay là Rungrado 1st of May Stadium (Sân 1) tại thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên với 150.000 chỗ ngồi. Công trình này được đưa vào sử dụng từ năm 1989 và tu sửa lại vào 2014.

Tại Việt Nam, sân vận động lớn nhất hiện vẫn là Mỹ Đình với khoảng 40.000 chỗ ngồi, trước đây từng thuộc về sân Cần Thơ. Sân này trước cải tạo có hơn 50.000 chỗ, nhưng hiện chỉ còn khoảng 30.000 chỗ. Hồi tháng 10, sân vận động PVF ở Hưng Yên bắt đầu được triển khai với quy mô 60.000 chỗ, xây dựng trên diện tích 5,5 ha.

Ngoài sân vận động Lạc Việt, khu B tại khu đô thị Olympic còn có thêm cung thể thao dưới nước (Global Aquatic Arena). Đây dự kiến trở thành biểu tượng kiến trúc sinh thái, công nghệ.

Về tổng thể, khu đô thị Olympic sẽ là khu đô thị quy mô lớn hàng đầu Thủ đô và cả nước. Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng khu đô thị sinh thái hiện đại, trung tâm thể thao tầm khu vực và quốc tế. Các công trình tại đây cũng đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện để có thể tổ chức được đại hội thể thao châu Á, thế vận hội Olympic.

Trên thế giới, khu đô thị thể thao (Sports urban area) được định nghĩa là các tổ hợp thể thao (sân vận động, bể bơi, học viện đào tạo... tiêu chuẩn quốc tế) kết hợp cùng khu dân cư, đô thị. Ngoài ra, các tổ hợp này cũng có các công trình tổ hợp thương mại, giải trí, du lịch... Một số dự án điển hình như Dubai Sports City (UAE) quy mô 5.000 ha, Qatar Sports City - Aspire Zone, Melbourne & Olympic Park (Australia).

Hiện tại, mặt giá ở khu vực phía nam thấp hơn phía tây và đông của Hà Nội khi chưa có nhiều dự án, khu đô thị quy mô. Quỹ đất tại phía nam cũng còn nhiều hơn so với các khu vực khác ở Thủ đô.

Anh Tú - Ngọc Diễm