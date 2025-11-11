Duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic hơn 4.500 ha

Thành phố vừa duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu B, tỷ lệ 1/2.000 rộng 4.560 ha, thuộc khu đô thị thể thao Olympic hơn 16.000 ha.

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu B, khu đô thị thể thao Olympic, tỷ lệ 1/2.000. Nhiệm vụ quy hoạch là bước quan trọng để xác định các mục tiêu, yêu cầu nội dung cần nghiên cứu, làm cơ sở để lập đồ án quy hoạch đô thị.

Theo đó, phân khu B có diện tích 4.560 ha, thuộc các xã Thường Tín, Tam Hưng, Thượng Phúc, Dân Hòa. Vị trí này giáp nhiều tuyến giao thông lớn như vành đai 4, đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và quốc lộ 21C.

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có các chức năng như đất thể dục thể thao, đất ở, hỗn hợp, dịch vụ công cộng đô thị, trường học, cây xanh... Quy mô dân số dự kiến đến 2045 khoảng 250.000-285.000 người.

Phân khu này thuộc khu đô thị thể thao Olympic có tổng diện tích gần 16.100 ha. Dự án sẽ hình thành đô thị thể thao, dịch vụ gắn với khu liên hợp thể thao. Mục tiêu là phát triển trục không gian phía nam gắn với trục văn hóa Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính, kết nối di sản Thăng Long - Hoa Lư và gắn với vùng di tích Hương Sơn - Tam Chúc. Nếu được hình thành, đây sẽ là khu đô thị quy mô hàng đầu Thủ đô và cả nước.

Trên thế giới, khu đô thị thể thao (Sports urban area) được định nghĩa là các tổ hợp thể thao (sân vận động, bể bơi, học viện đào tạo... tiêu chuẩn quốc tế) kết hợp cùng khu dân cư, đô thị. Ngoài ra, các tổ hợp này cũng có các công trình tổ hợp thương mại, giải trí, du lịch... Một số dự án điển hình như Dubai Sports City (UAE) quy mô 5.000 ha, Qatar Sports City – Aspire Zone, Melbourne & Olympic Park (Australia).

Thành phố yêu cầu thời gian lập đồ án quy hoạch không quá 9 tháng. Sở Quy hoạch và Kiến trúc kiểm tra xác nhận nhiệm vụ quy hoạch phân khu B khu đô thị Olympic. Thời hạn quy hoạch đến 2045, tầm nhìn 2065.

Trước đó, thành phố đã duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu A của khu đô thị thể thao Olympic với quy mô gần 3.300 ha. Hiện tại, mặt giá ở khu vực phía nam thấp hơn phía tây và đông của Hà Nội khi chưa có nhiều dự án, khu đô thị quy mô. Quỹ đất tại phía nam cũng còn nhiều hơn so với các khu vực khác ở Thủ đô.

Ngọc Diễm