Khu đất ven biển dự kiến làm nhà máy điện hạt nhân

Khu vực quy hoạch dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Ảnh: Việt Quốc

Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 được Quốc hội phê duyệt năm 2009, nhưng sau nhiều lần hoãn, đến cuối 2016 bị tạm dừng. Tháng 11/2024, Quốc hội quyết định khởi động lại để đáp ứng nhu cầu điện. Ninh Thuận 1 quy hoạch tại thôn Vĩnh Trường, xã Phước Dinh, rộng 544 ha; Ninh Thuận 2 tại thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, rộng 454 ha.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp năng lượng quốc gia lần lượt làm chủ đầu tư hai nhà máy này.